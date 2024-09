I PAPERONI HANNO IL RAZZO DRITTO PER LO SPAZIO - INUTILE GIRARCI INTORNO: IL VERO OBIETTIVO DELLA MISSIONE "POLARIS DAWN" DI SPACEX, LA PRIMA SENZA ASTRONAUTI PROFESSIONISTI, NON È RACCOGLIERE DATI SCIENTIFICI, MA SOLDI - TRA I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO C'È IL MILIARDARIO JARED ISAACMAN, FINANZIATORE DEL PROGRAMMA, CHE FARÀ UNA PASSEGGIATA SPAZIALE, UNA DELLE ATTIVITÀ PIÙ PERICOLOSE IN ASSOLUTO (L'ASTRONAUTA LUCA PARMITANO RISCHIÒ DI MORIRE "AFFOGATO" NELLA SUA TUTA NEL 2013) - SONO MOLTE LE AZIENDE CHE VOGLIONO ENTRARE NEL RICCHISSIMO BUSINESS DEL TURISMO SPAZIALE…

1. DUE TURISTI A SPASSO NELLO SPAZIO L’ULTIMA FRONTIERA DEI MILIARDARI

Estratto dell'articolo di Massimo Sideri per il "Corriere della Sera"

lancio di razzo falcon 9 della spacex 2

La prima «passeggiata spaziale», in gergo Nasa Eva, acronimo di Extra vehicular activity, risale al 18 marzo 1965 con la missione Voskhod 2. Il cosmonauta, primo uomo a «nuotare» nel vuoto cosmico fuori dalla navetta, si chiamava Aleksej Leonov. […]

Da allora le passeggiate sono diventate usuali, sebbene non banali (anzi sono pericolosissime: lo stesso astronauta Luca Parmitano rischiò di morire «affogato» all’interno della tuta nel 2013). Ma quella che dovrebbe tenersi oggi, se tutto andrà bene, sarà una nuova prima volta perché i quattro membri della missione spaziale privata Polaris Dawn hanno una caratteristica: non sono astronauti professionisti. […]

jared isaacman

I quattro passeggeri a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX, società di Elon Musk, hanno raggiunto ieri l’altitudine di 1.400,7 chilometri, spingendosi più in là di qualsiasi altro equipaggio negli ultimi 50 anni dopo la fine del programma Apollo.

[…] È più in alto della Stazione Spaziale Internazionale che siamo abituati a vedere (e che orbita a circa 400 chilometri). Ora la navicella Dragon X si abbasserà di 742 chilometri per permettere la passeggiata spaziale. Due dei quattro passeggeri di Polaris Dawn (il comandante Jared Isaacman, miliardario finanziatore del programma Polaris, il pilota Scott Poteet e le specialiste di missione Sarah Gillis e Anna Menon) saranno i primi non professionisti a eseguire quella che rimane l’attività più pericolosa in assoluto.

polaris dawn 5

Serve spendere qualche parola in più sul senso di questa missione: l’obiettivo è chiaro. Soldi. Si tratta di attività private e commerciali, a cui si dà risalto per creare un nuovo potenziale mercato per miliardari che si andrebbe ad aggiungere a quello già corposo di chi ha pagato per poter dire di essere stato nello spazio [...]

E a questi viaggi spaziali veri e propri vanno aggiunti i voli suborbitali, come quelli di Virgin Galactic di Richard Branson, che rimangono sotto i convenzionali 100 km dove si fa iniziare quello che chiamiamo spazio.

lancio di razzo falcon 9 della spacex 3

[…] Le Eva rimangono momenti molto critici, e solo una parte degli stessi astronauti o cosmonauti (come sono chiamati i russi) sono abilitati. Facile immaginare il rischio. Difatti, i quattro membri della Crew Dragon non sono proprio persone qualunque. Prendiamo come esempio Anna Menon. Curriculum: ha lavorato per 7 anni alla NASA come supporto biomedico a terra della Iss. È una ingegnera di Space X ed è responsabile dello sviluppo delle operazioni degli equipaggi di Musk.

equipaggio di polaris dawn 3

Si sta addestrando da due anni per la sua passeggiata. […] A uscire potranno essere solo Isaacman, il finanziatore della Polaris, che era già stato nello spazio nel 2021. E Sarah Gillis, responsabile della preparazione degli astronauti che volano con Space X, per cui lavora. Insomma, oggi forse inizierà una nuova era in cui basterà pagare per potersi permettere lo sfizio di muoversi nel vuoto cosmico. […]

equipaggio di polaris dawn 4

2. È INIZIATA LA PRIMA PASSEGGIATA SPAZIALE PRIVATA

(ANSA) - Dopo i preparativi e i controlli necessari, è iniziata alle ore 12,12 italiane la prima passeggiata della storia compiuta durante una missione privata: a raggiungere questo importante traguardo due membri dell'equipaggio di Polaris Dawn, il comandante Jared Isaacman e la specialista di missione Sarah Gillis, mentre il pilota di missione Kidd Poteet e la specialista di missione e ufficiale medico Anna Menon si occupano di monitorare i sistemi di supporto vitali. La navetta Crew Dragon di SpaceX si trova ora a circa 700 chilometri di altitudine dalla Terra, 300 chilometri più in alto rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale.

