DI CHI E’ “FIGLIO” SOUMAHORO? - IL SINDACALISTA E’ STATO INVENTATO DA “L’ESPRESSO” DI MARCO DAMILANO E POMPATO DA “PROPAGANDA LIVE” DI ZORO - IL TELE-CIRCOLETTO CHE PIACE ALLA SINISTRA PERDENTE HA TRASFORMATO L’IVORIANO IN UN’ICONA - EVIDENTEMENTE NESSUNO DI LORO S’ERA PREOCCUPATO DI CAPIRE COSA CI FOSSE DIETRO AL PERSONAGGIO ABOUBAKAR - NON HANNO FATTO TESORO DELLA LEZIONE DELL'ANNO SCORSO, QUANDO IL CHITARRISTA DI “PROPAGANDA”, ROBERTO ANGELINI, FU SPUTTANATO PER AVER PAGATO UNA DIPENDENTE IN NERO. E IN UN VIDEO (DOVE FRIGNA COME SOUMAHORO) AVEVA PERSINO DETTO DI LEI CHE “ERA UNA PAZZA INCATTIVITA” - SE QUESTI SO’ I BUONI DE’ SINISTRA… - VIDEO