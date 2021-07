I PARACULI DELLA QUARANTENA - UN UOMO INDONESIANO POSITIVO AL COVID SI E' SPACCIATO PER LA MOGLIE PER IMBARCARSI SU UN VOLO INTERNO - PER INGANNARE LA SICUREZZA HA INDOSSATO IL NIQAB, L'ABITO CHE COPRE QUASI TUTTO IL CORPO, E AI CONTROLLI HA MOSTRATO I DOCUMENTI DELLA CONSORTE, TAMPONE COMPRESO - ERA QUASI RIUSCITO A FARCELA, QUANDO A META' VOLO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Volo Citilink

Un uomo indonesiano, affetto da Covid-19, è riuscito ad imbarcarsi su un volo grazie a un travestimento: con indosso il niqab della moglie e in tasca il suo documento e il suo tampone negativo, ha superato con successo i controlli di sicurezza ed è salito su un volo Citilink da Djakarta a Ternate.

Era ormai a metà del viaggio, quando una hostess lo ha notato entrare in bagno vestito da donna e uscirne da uomo. Non appena atterrati a Ternane, la donna lo ha denunciato le autorità, che lo hanno subito sottoposto a un test per il Covid. Risultato: positivo.

Niqab

Il capo operativo della task force Covid-19 di Ternate, Muhammad Arif Gani, ha dichiarato: «L'aeroporto ha immediatamente contattato la squadra della task force di gestione del Covid-19 della città di Ternate per evacuare l'uomo mentre indossava i dispositivi di protezione individuale e poi portarlo in ambulanza a casa sua per autoisolarsi, dove sarà supervisionato da ufficiali della Task Force».

Una volta terminata la quarantena, l’uomo sarà perseguito legalmente. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza in aeroporto. Come molti altri paesi, l'Indonesia sta vivendo un aumento delle infezioni da Covid ed è attualmente il punto caldo dell'Asia per il virus. Molti dei casi più recenti sono stati confermati come variante Delta.