LE PASSIONI A VOLTE TI SALVANO LA VITA, A VOLTE TI UCCIDONO – UN 63ENNE È MORTO MENTRE FACEVA KITESURF A VIESTE NEL GIORNO DI PASQUA: IL MARE ERA PARTICOLARMENTE AGITATO, L’UOMO È CADUTO IN ACQUA E SAREBBE STATO STRANGOLATO DA UN CAVO DEL KITE – GLI AMICI HANNO ATTIVATO IMMEDIATAMENTE I SOCCORSI, MA…

Estratto dell'articolo di Gabriella Mazzeo per www.fanpage.it

kitesurf 5

Franco Carlucci, 63 anni, è morto ieri mentre faceva kitesurf nei pressi di un villaggio turistico di Vieste. L'uomo era sul Gargano con amici per le festività di Pasqua e questa mattina era impegnato a praticare lo sport che tanto amava quando sarebbe caduto in acqua, rimanendo probabilmente strangolato dal cavo del kite.

Nonostante i soccorsi immediati da parte degli amici che erano con lui, secondo quanto riporta La Stampa, per l'uomo non vi è stato nulla da fare. […] Il mare a Vieste, secondo quanto riportato anche nelle previsioni meteo per la giornata di Pasqua, era molto agitato.

kitesurf 4

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. La vittima era appassionata di kitesurf, sport che praticava appena poteva. Gli amici del 63enne di Foggia, i primi ad intervenire dopo l'incidente, sono sotto shock. Secondo quanto riporta Foggia Today, alcuni amici hanno voluto commentare il tragico epilogo. "Ci eravamo salutati prima di entrare in acqua – ha affermato Mike, uno dei compagni di avvenuta del 63enne -. Non doveva andare così".

kitesurf 3

[…]

kitesurf 1