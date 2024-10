IL PECCATO DI EVA - LA STORIA, PIENA DI SESSO E BOLLORI, DI EVA ANGELINA: NATA IN UNA FAMIGLIA CUBANO-CINESE FACOLTOSA, FINITA IN DISGRAZIA QUANDO LEI AVEVA 13 ANNI, SI E’ DATA AL PORNO, HA MOLLATO E ORA RITORNA SUL SET - BARBARA COSTA: “HA GIRATO PER REGISTE DONNE I FILM PIÙ DISTURBANTI, SOTTOMESSA AL SADISMO DI ALTRE DONNE. IN "E FOR EVA", C’È LA SCENA DI LEI CHIUSA IN UNA VALIGIA TRASCINATA IN UNA STANZA, DA TRE DONNE, E DA QUESTE FATTA USCIRE, LEGATA MANI E PIEDI, E PER L’INTERA SCENA VIENE "SEVIZIATA" CON UN…”

Barbara Costa per Dagospia

“E tu pensi di sc*parmi con quel caz*etto?”. E gli ride in faccia. E poi: “Te l’ha spiegato, la mamma, dove sta il clitoride?”. E insiste: “Ce l’hai moscio, datti una mossa, fattelo rizzare, sbrigati, non sei capace”. E ancora: “Se mi vieni dentro… non ci provare… tiralo fuori subito… altrimenti… io so come vendicarmi col tuo c*lo”.

Qualcuno la riconosce? È lei, la scatenata Eva Angelina, pornostar incarnazione dell’eccesso, prevaricatrice di porno-mani, lei, porno diva insolente e insaziabile dei primi 2000 che torna al porno, ora, da milf, più arrapata e sesso assassina che mai! Eva Angelina sui set ritorna per la gioia dei peni dei fan che 20 anni fa potevano godersi il porno senza le ripicche morali che lo infastidiscono oggi. Quella sì che è stata l’era d’oro del porno, fatto da femmine come Eva Angelina, vincenti sin dal primo p*mpino i loro trofei da porno guerriere! Tipe sfacciate e smign*ttanti sanguigna voglia genuina di sesso, pur se smodato che sesso fatto porno sia, e esuberante in ogni maestria.

Ragazze che caparbie esibivano forti e coscienti le loro nudità in pornosa seduzione per far quello che il porno vuole: del sesso, uno spettacolo! A morte il giudizio! E che ciascun sfizio carnale vi trovi soddisfazione. Il porno è espressione ludica. Non ha altro fine se non quello adulto e curioso e masturbatorio. Ogni lordura v’è gettata contro da chi il porno lo avversa.

Che carica di non richiesti contenuti e prende sul serio – troppo – una finzione.

Eva Angelina fin dall’inizio si è data anima e corpo, senza limiti, al porno strong il più wrestling style, “down and dirty”, sabotando accuse di prepotente maschilismo: lei per prima fiera a mostrarsi LIBERA, PER SUO VOLERE unta e strapazzata da più uomini, affogata dei loro liquidi, a chiedere spensierata fellatio via via più frastornanti, e da cui esaltava con mente e bocca omicide di tutti i paternalismi.

Eva era ed è come la vedi, una porno attrice che ha girato per registe donne i porno i più disturbanti, ma di più, lei è aliena al sessismo quando protagonista di lesbo prevaricanti, con lei sottomessa al sadismo di altre donne. Ve la ricordate nel porno "E for Eva", dove c’è la scena di lei chiusa in una valigia trascinata in una stanza, da tre donne, e da queste fatta uscire, legata mani e piedi, e per l’intera scena "seviziata" con un maxi dildo in bocca, uno strap on indossato da una delle megere che la mettono sotto assedio, sessualmente, fino all’urlo, fino a più orgasmi gridati?

E nel caso di Eva l’orgasmo non si urla ma si muggisce. I muggiti di Eva! Sui set! Storia del porno che fu. E che è, e sarà, di nuovo, ancora, e attenti, fan, uomini, che Eva è lì per voi che ricomincia, maleducata, cattiva, a sfottervi per ridurre il vostro ego a nulla. Le frasi che ho posto all’inizio, offese, ingiurie al vostro amichetto, sono le frasi stemma di tanti porno di Eva, dove il partner di scena era vessato e sc*pato e quasi mai elogiato per la sua virile riuscita.

E in questo non è che Eva si distanzi da ciò che è fuori dai set. Eva è una adorabile “bitch”, una “str*nza” evira-caz*i non nella pratica nel rispetto della legge: “Se io vorrò un altro figlio, giuro, andrò da un donatore!”, perché Eva ha due figli, uno per ogni ex marito, coi quali è stata in dura guerra. Eva Angelina ha iniziato col porno a 18 anni, però l’ha confessato: da minorenne ha girato porno fatti in casa, in era pre-smartphone.

Sui primi set porno, pretendevano che indossasse sempre i suoi occhiali: “Sai che vezzo! Sono miope dalla prima media. E non è vero che gli occhiali ti proteggono dagli schizzi di sperma. Non sono infallibili”. Eva ha lasciato il porno la prima volta dopo pochi film, per amore, e ritornando a scuola di parrucchiera: poi questo fidanzato si è suicidato, e il lutto di Eva è durato 11 giorni. 11 giorni dopo ristava sui set. Porno. Nel 2007 ha sposato Danny Mountain, collega porno attore da cui ha avuto una bambina.

Da Danny ha divorziato, e non con la consensuale, nel 2009. Poi ha conosciuto un militare, lo ha sposato e ci ha fatto un figlio. Questo secondo marito dall’esercito si è fatto cacciare benché insistesse che sotto le armi ci dovesse andare la stessa Eva, invece di fare porno. Con il divorzio, l’ex militare a spasso da Eva “ha preteso il mantenimento, il gran figlio di p*ttana! Ma vai a lavorare, vai a succhiare un f*ttuto caz*o come faccio io!”.

Eva Angelina è tosta. Autentica e fisica. Lei è la ghigliottina di qualsiasi metoo. Eva non sta a frignare, lei i suoi dispiaceri con gli uomini li ha dimenticati sc*pandosi le donne, e ubriacandosi di “sesso e di vita, sui set: hai così tante endorfine che ti scorrono nel corpo”. Ma se come Eva nasci in una famiglia cubano-cinese bella facoltosa, zeppa di soldi, che quando hai 13 anni perde tutto, col c*lo a terra… la caz*utaggine ti viene, te la fai venire! F*tti e te la vivi. E da sola ti salvi. Riesci. Pregi pre social. Andati.

