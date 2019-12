IL PELO SERVIRÀ PURE A QUALCOSA – COME TUTTI GLI ANNI ARRIVA IL GRANDE DILEMMA: CON IL FREDDO I CANI VANNO COPERTI OPPURE NO? C’È CHI ABBIGLIA IL PROPRIO AMICO A QUATTRO ZAMPE COME UNA BAMBOLINA E CHI INVECE NON GLI DÀ MANCO UNA MANTELLINA. CHI HA RAGIONE? NESSUNO DEI DUE…

Anna Franco per “il Messaggero”

Non ci sono mezze misure. O si amano o si odiano. Parliamo di cappottini, maglioni e vestiti vari che vengono fatti indossare ai cani, preferibilmente nella stagione invernale. Ci sono padroni che, con la scusa del freddo, abbigliano Fido come una bambola quadrupede alla moda, pronta per le passerelle, e chi rifugge anche dalla semplice mantellina perché «il pelo servirà pure a qualcosa». In realtà, nessuno dei due ha completamente torto e nemmeno pienamente ragione.

LE NECESSITÀ

Per prima cosa, il cane non parla, ma sa esprimere i suoi bisogni, quindi domandate a lui se ha freddo. «Se trema, non ha voglia di uscire o fuori casa è poco interessato a giocare e a fare i bisogni, c'è qualcosa che non va: la temperatura gli è ostile e ne soffre quanto noi», spiega Silvia Lacerenza, educatrice cinofila presso l'asilo per cani The Dogs Family di Novate Milanese. In realtà, maglioni e capispalla non servono a tutti gli animali.

«I più bisognosi sono quelli di piccola taglia - continua l'esperta - per il loro rapporto tra volume e superficie. Ovvero: hanno più pelle rispetto alla massa corporea. Andrebbero coperti anche i cani più anziani, che, esattamente come noi umani a una certa età, spesso soffrono di reumatismi». Particolari cure andrebbero date anche a quelle razze che non hanno sottopelo o a pelo raso, con pelle sottile, perché le difese di madre natura in questo caso scarseggiano.

«Occhio anche ai brachicefali - avverte Silvia Lacerenza - Bulldog inglesi, francesi, carlini hanno un pelo raso, ma hanno anche un'altra caratteristica: un naso cortissimo rispetto ad altri e hanno, quindi, bisogno di uno scaldacollo. L'aria che respirano, infatti, a causa della loro conformazione, arriva fredda nei polmoni e può dar luogo a malanni.

Peraltro è difficile trovare un maglione adatto alla fisicità dei bulli, quindi lo scaldacollo può essere un ottimo rimedio». In alcuni casi, insomma, il capospalla diventa «indispensabile». Parola di Paolo Molinari, medico veterinario: «Anche i cani molto giovani possono avere difficoltà e, inoltre, dobbiamo ricordare sempre che, se noi abbiamo tanto freddo, anche se il quattro zampe può resistere meglio, si trova ad affrontare difficoltà climatiche simili alle nostre.

LA CUCCIA

Quindi, attenzione anche a permettergli di acclimatarsi tra interno ed esterno: l'escursione termica tra cuccia in appartamento ben riscaldato e neve non è la cosa migliore». Non è buono per i cani passeggiare su ghiaccio o sul sale che viene sparso sulle strade per evitare scivoloni e cadute: «Spaccano i polpastrelli e li bruciano», spiega Lacerenza. In questi casi, va applicato prima, e possibilmente anche dopo, un balsamo specifico, che renderà la parte morbida e a prova di tagli. «Infine, la pioggia non è amica», conclude l'educatrice.

«Quando un cane si bagna va asciugato, anche col phon. In questo caso basta abituarlo e poi non accendere l'elettrodomestico in modalità troppo forte o ad alte temperature, avendo cura di muovere il diffusore». Ma se si vuole evitare tutto ciò, basta far indossare al cane un impermeabile, un capo adatto a tutte le razze e stazze. Quando si passa all'acquisto dei capi per l'inverno, bisogna prestare attenzione all'etichetta e concentrarsi sulla qualità e il confort del nostro animale.

«Consiglio di evitare gli acrilici o i materiali estremamente sintetici e lavorati a contatto con la cute per evitare irritazione e fastidi - spiega Alessandro Pelizzari, titolare di Ukkia Pet Shop, negozio di abbigliamento, tolettatura e articoli per animali - Molto buone sono le maglie in fibra di bambù: ecologiche, tengono caldo e sono anche traspiranti. Anche cashmere, lane e pile sono ottimi, così come i piumini che non creano staticità sul pelo e i tessuti tecnici di buona qualità, che riparano da pioggia, vento e gelo come un'armatura».

