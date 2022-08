1 ago 2022 16:15

UN PENSIONATO VICENTINO BUTTA VIA LA SUA FOTOCOPIATRICE, DIMENTICANDO DI AVERCI NASCOSTO DENTRO 1 MILIONE DI EURO IN CONTANTI - QUANDO TORNA ALL'ECOCENTRO PER RECUPERARLA, LA FOTOCOPIATRICE ERA GIÀ FINITA NEL TRITATUTTO! - L'OPERAIO ADDETTO ALLO SMALTIMENTO AVEVA ANCHE NOTATO STRANI "CORIANDOLI" GIALLI E VIOLA DOPO AVER SMALTITO LA FOTOCOPIATRICE - MA COME FACEVA UN PENSIONATO AD AVERE UN MILIONE DI EURO IN CONTANTI?