Virus Cina: è arrivato all'uomo dai serpenti

(ANSA) - Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti: sarebbero questi gli animali nei quali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato e poi passato all'uomo. Lo indica l'analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi. La ricerca è stata condotta su campioni del virus provenienti da diverse località della Cina e da diverse specie ospiti.

Virus Cina: secondo caso a Macao, cancellato Capodanno

(ANSA) - Anche Macao ha cancellato tutte le festività legate al capodanno cinese. L'annuncio, di cui dà conto Bloomberg citando la tv di Hong Kong Tvb, è dell'ufficio governativo per il turismo di Macao, dove è stato accertato un secondo caso di coronavirus, un uomo di 66 anni arrivato mercoledì dalla città di Wuhan, focolaio dell'epidemia. La regione semi-autonoma di Macao, l'unica area in tutta la Cina in cui è consentito il gioco d'azzardo, attira ogni anno milioni di turisti dalla Cina continentale.

Virus Cina: Pechino cancella celebrazioni di Capodanno

(ANSA-AFP) - La città di Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese a causa del coronavirus. (ANSA-AFP)

Virus Cina: caso sospetto in Brasile, governo prudente

(ANSA) - Scatta l'allerta per il coronavirus anche in Brasile: ieri è stata ricoverata a Belo Horizonte una donna con problemi respiratori proveniente dalla Cina e le autorità dello Stato di Minas Gerais lo hanno catalogato tra i casi sospetti, nonostante il governo federale abbia nel frattempo escluso l'esistenza del problema. "Non è stato individuato nessun caso sospetto di polmonite indeterminata in Brasile legato all'evento della Cina", ha affermato il ministero della Sanità. Ore prima, la segreteria della Sanità di Minas Gerais aveva divulgato "fermi" sospetti sull'arrivo del virus cinese. La paziente in questione ha 35 anni, è tornata dalla Cina il 18 gennaio e il 21 è stata ricoverata all'ospedale Eduardo Menezes. "Tenendo conto il contesto epidemiologico del Paese (Cina) in cui si trovava la paziente, è stata considerata l'ipotesi che la malattia presentata dalla stessa fosse causata dal coronavirus", ha comunicato la segreteria della Sanità di Minas Gerais. I "laboratori di riferimento" sono stati comunque incaricati di "confermare o scartare l'ipotesi" del coronavirus, hanno precisato le autorità locali.

1 – VIRUS IN CINA, TUTTA COLPA DEI MERCATI TRADIZIONALI: PERCHÉ LE MALATTIE NASCONO TUTTE IN ASIA

Da www.liberoquotidiano.it

I virus nascono in Asia, e più precisamente in Cina, per poi avere il potenziale di espandersi in tutto il mondo. Il dossier di Repubblica fa chiarezza sul perché proprio l'Asia sia la terra dei virus. La risposta è quasi banale: il mantenimento di pratiche tradizionali cozza con la modernizzazione dilagante e mette a rischio la salute di tutti.

Chiaramente il riferimento è alla scelta di mangiare determinate specie di animali e soprattutto alla predilezione per i mercati popolari, dove le norme igienico sanitarie praticamente non esistono.

Non a caso proprio dal mercato di Wuhan è partito il coronavirus che ha causato sette vittime e sta allarmando il mondo intero, con i primi casi riscontrati al di fuori dell'Asia, ovvero in Australia e addirittura negli Stati Uniti. Sette malattie infettive su dieci di quelle che colpiscono gli uomini nascono dagli animali, ma resta quasi sempre un mistero come questi riescano a contagiarci.

Di certo trovarsi in un mercato tradizionale asiatico aumenta le possibilità di contagio, dato che gli animali vengono macellati vivi, anche quelli più rari, e si mischiano con liquidi biologici sul terreno dove razzolano gli animali ancora vivi. Per non parlare poi dell'usanza di offrire il sangue dal collo dell'animale appena ucciso all'acquirente.

Tra il 2002 e il 2003 il virus della Sars era nato proprio dai mercati del Guangdong e aveva causato centinaia di decessi: l'origine va ricondotta ad una specie rara di animali presente nei mercati e considerata un piatto prelibato. Insomma, l'Asia è l'epicentro dei virus che però spesso diventano un problema globale.

2 – VIRUS CINA, 'COLPA' DEI PIPISTRELLI?

Da www.adnkronos.com

Avrebbe avuto origine nei pipistrelli il nuovo coronavirus responsabile dell'epidemia scoperta a Wuhan, città cinese nella provincia di Hubei, ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani. Inoltre il microrganismo è geneticamente più simile alla Sindrome respiratoria acuta grave, o Sars, che alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, o Mers.

E' quanto emerge da uno studio pubblicato online dalla rivista di 'Science China Life Sciences' dai ricercatori dell'Accademia delle Scienze cinesi, della Shanghai Jiao Tong University, del Beijing Institute of Pharmacology and Toxicology e della Guangzhou Medical University. Lo rende noto 'China Daily'.

Il lavoro inizia a far luce sulle caratteristiche del nuovo coronavirus. Tuttavia, precisano i ricercatori, il nuovo virus non è né Sars né Mers, ma un 'parente stretto' che appartiene a una classe diversa, chiamata betacoronavirus: si tratta di un virus a Rna a singolo filamento che può infettare animali selvatici, bestiame ed esseri umani. Il nuovo virus potrebbe aver avuto origine da pipistrelli, come la Sars, ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani, secondo lo studio.

I ricercatori hanno anche scoperto che il nuovo virus può condividere un meccanismo di trasmissione simile a quello della Sars, infettando le cellule del tratto respiratorio. Tuttavia l'articolo suggerisce che il nuovo virus potrebbe essere meno infettivo rispetto alla Sars e che la sua struttura sia più facile da spezzare a causa di alcune delle sue caratteristiche genetiche.

Un esperto di Pechino, che ha chiesto l'anonimato, ha affermato al quotidiano che il documento si basava su esemplari frutto di test effettuati nelle prime fasi dell'epidemia e che - come ricordato da numerosi specialisti - possono verificarsi mutazioni che possono alterare il comportamento del patogeno.

"Lo scopo dello studio non è quello di dare una risposta definitiva su ciò che è il nuovo virus, ma piuttosto di offrire una direzione e alcune basi alla comunità scientifica internazionale per studiare l'agente patogeno", ha aggiunto. "È ancora troppo presto per dire quanto sia micidiale o contagioso il nuovo virus, e non dovremmo lasciare che la paura e le speculazioni ostacolino la nostra comprensione della situazione".

