13 ago 2021 12:55

PERCHÉ IL PICCOLO EITAN NON PUÒ CRESCERE IN ITALIA? - IL BIMBO DI 6 ANNI SOPRAVVISSUTO ALLA STRAGE DEL MOTTARONE È STATO ISCRITTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLE SUORE A PAVIA, LA STESSA DOVE FREQUENTAVA GIÀ LA MATERNA E DOVE STUDIANO I SUOI CUGINI, I FIGLI DELLA ZIA PATERNA AYA, SUA TUTRICE - I PARENTI DA ISRAELE PERÒ NON SE NE FANNO UNA RAGIONE E CHIEDONO CHE RICEVA UNA FORMAZIONE EBRAICA, MA LA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN ITALIA DICE ALTRO...