PERCHÉ SI FESTEGGIA LA PASQUETTA? IL LUNEDÌ DELL’ANGELO, NELLA TRADIZIONE RELIGIOSA, SI CELEBRA IL GIORNO DOPO LA RESURREZIONE DI GESÙ, QUANDO LE TRE MARIE TROVARONO IL SEPOLCRO VUOTO E UN ANGELO LE INFORMÒ DI QUANTO ACCADUTO – IN ITALIA È UNA FESTIVITÀ CIVILE DAL 1947, ASSOCIATA ALLE GITE FUORI PORTA E AI PIC-NIC IN COMPAGNIA. NEGLI ALTRI PAESI È CHIAMATA GENERICAMENTE LUNEDÌ DI PASQUA, IN ALCUNI SI LAVORA…

Il giorno di Pasquetta, chiamato anche lunedì dell’Angelo o lunedì di Pasqua, commemora un evento narrato nei Vangeli: il giorno successivo alla resurrezione di Gesù, tre donne di nome Maria, note come le tre Marie, andarono presso la sua tomba per imbalsamare il corpo, ma trovarono il sepolcro vuoto e restarono sgomente fino a quando un angelo, apparso in cielo, non le informò che Gesù era risorto.

È quindi una ricorrenza religiosa cristiana, ma è spesso vissuto come una festa civile, ufficialmente riconosciuta dalle istituzioni italiane e da quelli di molti altri Paesi per “allungare” di un giorno la Pasqua.

Alla giornata di Pasquetta, che quest’anno cade il primo aprile, sono associate specifiche tradizioni popolari. In Italia, la più diffusa è quella della gita fuori porta. Nel resto del mondo Pasquetta non è considerata una data importante e attesa come in Italia. Nel nostro Paese persino i nomi della giornata sono diversi da quelli usati altrove.

[…] Il termine Pasquetta – che, com’è facile intuire, è il diminutivo di Pasqua – è in uso solo in Italia ed è una parola di origine popolare diffusa da pochi decenni. Nel nostro Paese il giorno è chiamato anche Lunedì dell’Angelo, in ricordo dell'evento narrato dal Vangelo secondo Marco sull'angelo che annunciò la resurrezione di Cristo.

La denominazione Lunedì dell’Angelo, però, non è accolta ufficialmente dal calendario liturgico e, come Pasquetta, è usata solo in Italia. Negli altri Paesi la giornata successiva alla Pasqua è chiamata più genericamente Lunedì di Pasqua (Easter Monday in inglese, Lundi de Pâques in francese, ecc.).

[…] Per la Chiesa, il Lunedì dell’Angelo è il secondo giorno del Tempo pasquale, un periodo che dura cinquanta giorni e dovrebbe essere vissuto con gioia per la resurrezione di Gesù. È anche il primo giorno dell’Ottava di Pasqua, che dura otto giorni. In passato il Tempo pasquale e l’Ottava erano vissuti con maggior coinvolgimento dalla popolazione, mentre oggi […] sono pressoché ignorati. Per la Chiesa, del resto, il Lunedì dell’Angelo non è una festa di precetto e i fedeli non sono obbligati ad assistere alla messa. Pasquetta si celebra di lunedì per una ragione molto semplice: è il giorno successivo alla Pasqua che, come sappiamo, cade sempre di domenica.

[…] Il lunedì di Pasqua è una festività civile, con scuole e uffici chiusi, in quasi tutta l’Europa, in vari Paesi africani, in Canada, in Australia e in altri Stati. È invece un normale giorno lavorativo in altri Paesi a maggioranza cristiana, tra i quali gli Stati Uniti e la Russia, nonché, logicamente, negli Stati nei quali prevalgono altre religioni.

In Italia Pasquetta è una festa pubblica dal 1947, quando il governo decise di allungare di un giorno le festività del Natale e della Pasqua, stabilendo che i giorni successivi alle due ricorrenze (Santo Stefano e il Lunedì dell’Angelo) non fossero lavorativi.

[… In Italia, la tradizione di Pasquetta più diffusa e radicata è la gita fuori porta, spesso intesa come scampagnata in comitiva per fare un pic-nic all’aperto o pranzare in un agriturismo. La tradizione si è diffusa soprattutto a partire dagli anni ‘50, il periodo del miracolo economico e della modernizzazione della società, e con il passare degli anni è diventata sempre più popolare. […]

negli Stati Uniti – nei quali, come abbiamo visto, la giornata è lavorativa – non vi sono tradizioni popolari legate alla ricorrenza, ma esiste un’usanza che coinvolge la Casa Bianca: un gruppo di bambini sotto i tredici anni si riunisce su uno dei prati situati presso la residenza presidenziale e si sfida in una gara di egg rolling (rotolamento delle uova) sotto gli occhi del presidente e della first lady. Vince chi fare arrivare le uova più lontano senza che si rompano.

