PERFINO L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI GOOGLE, SUNDAR PICHAI, AMMETTE: “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ ESSERE MOLTO DANNOSA” (BEN SVEGLIATO!) – IL BOSS DELLA BIG TECH, IN UN’INTERVISTA ALLO SHOW AMERICANO “60 MINUTES”, HA PAVENTATO IL RISCHIO CHE I COLOSSI INFORMATICI, PUR DI SVILUPPARE LA TECNOLOGIA PRIMA DEGLI ALTRI, METTANO DA PARTE LA SICUREZZA NON SOFFERMANDOSI SUI RISCHI...

sundar pichai

(ANSA) - L'intelligenza artificiale può essere "molto dannosa" se usata in modo sbagliato. Lo ha detto l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai che, nel corso di un'intervista a 60 Minutes, ha messo in evidenza che per l'IA servono norme simili a quelle dei trattati usati per regolare l'utilizzo delle armi nucleari.

Pichai quindi osserva come la competizione per far progredire la tecnologia potrebbe far accantonare i timori per la sicurezza. Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale avrà un impatto su "ogni prodotto di ogni azienda" e la società deve prepararsi per questo tipo di tecnologia, afferma Pichai. "Dobbiamo adattarci come società", spiega.

sundar pichai

"Se sei un radiologo, ad esempio, nell'arco di 5-10 anni si potrebbe avere un collaboratore di intelligenza artificiale che, di prima mattina, dice 'questi sono i casi più seri da valutare per primi'", precisa Pichai mettendo in evidenza la necessità di regole che vanno definite non solo con l'aiuto di ingegneri ma anche di "scienziati della società, esperti di etica e filosofi".

sundar pichai audizione al congresso 5 intelligenza artificiale riproduce voci 8 chatbot ChatGPT intelligenza artificiale riproduce voci 9 sundar pichai