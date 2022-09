5 set 2022 18:53

IL PESO DEI GUAI - GUSTAVO ARNAL, 52ENNE VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AMERICANA "BED BATH & BEYOND", SI È SUICIDATO LANCIANDOSI DAL 18ESIMO PIANO DEL JENGA BUILDING DI NEW YORK: PARE CHE LA MOGLIE FOSSE IN CASA E LUI SI SIA DIRETTO ALLA FINESTRA SENZA DIRLE UNA PAROLA – L’UOMO ERA FINITO NEI GUAI AD AGOSTO IN CONCOMITANZA CON LA CRISI DELL’AZIENDA CHE AVEVA ANNUNCIATO IL TAGLIO DEL 20% DEI DIPENDENTI: IL MANAGER RISCHIAVA UN PROCESSO PER AVER GONFIATO I …