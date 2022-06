IL PETROLIO VA ALLE STELLE E BIDEN E' COSTRETTO AD ABBASSARE LA TESTA CON I SAUDITI - IL PRESIDENTE USA PROBABILMENTE SARA' IN ARABIA SAUDITA ALLA FINE DEL MESE PER INCONTRARE MOHAMMED BIN SALMAN (GIA' DIMENTICATO L'OMICIDIO DI JAMAL KHASHOGGI?) - ALL'INIZIO DEL SUO MANDATO, BIDEN AVEVA FATTO SAPERE CHE AVREBBE TRATTATO SOLO CON IL CAPO DI STATO UFFICIALE, IL RE SALMAN BIN ABDULAZIZ: UN AFFRONTO PER IL PRINCIPE EREDITARIO, CHE CONTROLLA IL POTERE...

Dagotraduzione da Bloomberg

joe biden 4

È probabile che alla fine del mese il presidente Joe Biden visiti l'Arabia Saudita durante il suo viaggio internazionale per le riunioni della NATO e del Gruppo dei Sette, secondo persone che hanno familiarità con la questione, mentre il gas raggiunge prezzi record negli Stati Uniti.

Un viaggio in Arabia Saudita significa che Biden incontrerà quasi inevitabilmente il suo sovrano effettivo, il principe ereditario Mohammed Bin Salman, che il presidente degli Stati Uniti incolpa per l'omicidio nel 2018 di un editorialista statunitense nel consolato di Istanbul.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno detto solo che un viaggio in Arabia Saudita era probabile, senza confermare un incontro con il principe ereditario. Hanno chiesto di non essere identificati perché i piani di viaggio di Biden non sono stati finalizzati.

mohammed bin salman

Il presidente dovrebbe partecipare a un vertice della NATO a Madrid e a un incontro del G-7 a Monaco alla fine del mese.

All'inizio della presidenza di Biden, la Casa Bianca ha detto che avrebbe trattato direttamente solo con il capo di stato ufficiale dell'Arabia Saudita, re Salman bin Abdulaziz - un affronto del principe ereditario, noto come MBS, che controlla la maggior parte delle leve del potere nel regno.

re salman bin abdulaziz

Ma la pressione è cresciuta su Biden affinché cedesse a un incontro con Bin Salman mentre i prezzi della benzina negli Stati Uniti hanno raggiunto livelli record durante la sua presidenza. Ha minacciato indagini federali sull'abbattimento dei prezzi e ha ordinato un rilascio record di petrolio dalle riserve statunitensi per cercare di tagliare i prezzi alle pompe di benzina, con scarso effetto.

Sebbene l'Arabia Saudita avesse precedentemente rifiutato di accelerare l'aumento delle sue esportazioni di petrolio, giovedì il Financial Times ha riferito che la nazione ha indicato agli alleati occidentali di essere pronta ad aumentare l'offerta di petrolio.

mike pompeo e salman bin abdulaziz al saud 1

Giovedì il petrolio è sceso sotto i 113 dollari al barile negli scambi asiatici in seguito al rapporto, che precede una riunione mensile dell'OPEC+ in cui si prevede che il gruppo ratificherà un modesto aumento della produzione per luglio. Il rapporto del FT, citando persone che hanno familiarità con i colloqui, afferma che l'Arabia Saudita potrebbe aumentare la produzione di petrolio se la produzione russa dovesse diminuire sostanzialmente a causa delle sanzioni successive alla guerra in Ucraina.

khashoggi

L'Arabia Saudita aveva precedentemente affermato che la crisi energetica sarebbe peggiorata significativamente entro la fine dell'anno e per questo voleva mantenere intatta la sua capacità di produzione di riserva. L'amministrazione Biden ha affermato che la domanda mondiale di greggio sta rimbalzando molto più velocemente del previsto dopo la pandemia di Covid-19.

jamal khashoggi

L'uccisione e lo smembramento di Jamal Khashoggi, residente negli Stati Uniti e editorialista del Washington Post, nel consolato saudita a Istanbul ha danneggiato profondamente le relazioni del regno con il governo degli Stati Uniti. Subito dopo il suo insediamento, l'amministrazione di Biden ha rilasciato un rapporto declassificato in cui incolpava dell'omicidio il principe ereditario.

hatice cengiz e jamal khashoggi 1

Il principe ha negato qualsiasi coinvolgimento, anche se ha affermato di accettare la responsabilità dell'omicidio come sovrano de facto dell'Arabia Saudita.