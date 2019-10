I PICCOLI IMPERATORI - SI SONO SPOSATI IL PRONIPOTE DI NAPOLEONE E L'EREDE DI MARIA LUISA D'AUSTRIA, CHE NEL 1810 FURONO PROMESSI SPOSI SENZA MAI ESSERSI VISTI. LEI CONOSCEVA IL CORSO COME ''L'UNNO'' E ''L'ANTICRISTO'', COME BONAPARTE VENIVA CHIAMATO ALLA CORTE DI VIENNA. MA JEAN-CHRISTOPHE NAPOLÉON BONAPARTE, 33 ANNI, ''SI È TUFFATO NEGLI OCCHI DI OLYMPIA, NON NEL SUO ALBERO GENEALOGICO''. E POI LE HA DATO UN ANELLO DI FIDANZAMENTO DA UN MILIONE DI DOLLARI

Stefano Montefiori per il ''Corriere della Sera''

Nel febbraio 1810 l’imperatore Napoleone che aveva appena divorziato da Josephine e combinato già le seconde nozze con gli Asburgo scrisse una lettera piena di salamelecchi a Maria Luisa d’Austria, figlia dell’imperatore Francesco: «Possiamo sperare che la vostra volontà non sarà determinata unicamente dal dovere di obbedienza ai vostri genitori?».

Napoleone voleva suggellare la pace con l’Austria e soprattutto dotarsi finalmente di un’erede. L’impresa sentimentale sembrava ardua: la principessa Maria Luisa non lo aveva mai incontrato, era nipote di Maria Antonietta decapitata dai francesi e fino ad allora per lei Napoleone era stato «l’unno», «l’orco corso», «l’anticristo», come Bonaparte veniva chiamato alla corte di Vienna.

Eppure la coppia fu felice, almeno nei pochi anni prima di Waterloo. Il matrimonio religioso venne celebrato il 2 aprile 1810 nel salone quadrato del Louvre trasformato per l’occasione in cappella, e il 20 marzo dell’anno seguente nacque il primo e unico figlio legittimo di Napoleone, Francesco Giuseppe Carlo Bonaparte, «il re di Roma».

Duecentonove anni dopo, a pochi passi dalla tomba dell’Imperatore agli Invalides, sono state celebrate di nuovo le nozze tra un Bonaparte e gli Asburgo, stavolta senza bisogno dell’opera diplomatica di Metternich.

Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, 33 anni, erede del Corso in quanto discendente di suo fratello Girolamo, ha sposato sabato la contessa Olympia von Arco Zinneberg, 31, legata per via dinastica all’ultimo imperatore d’Austria Carlo ma anche alla stessa Maria Luisa d’Asburgo.

Il giovane Napoleone ha studiato alla Hec business school di Parigi e ad Harvard negli Stati Uniti prima di darsi alla finanza a Londra. Olympia è nata a Monaco di Baviera e cresciuta negli Stati Uniti dove si erano trasferiti i genitori. Ha studiato arte e fotografia. «È una storia d’amore prima di una strizzata d’occhio della Storia», ha detto Jean-Christophe Napoléon Bonaparte al Figaro.

«Quando ho incontrato Olympia mi sono tuffato nel suo sguardo e non nel suo albero genealogico. Poi abbiamo sorriso di questa coincidenza. Il nostro matrimonio assomiglia a quello di molte altre coppie di oggi che appartengono a diverse nazioni europee. È il frutto della riconciliazione e della costruzione europea, alle quali tengo enormemente».

Non molte altre coppie europee di oggi si sono sposate con un anello di fidanzamento da un milione di euro. Del diamante da 40 carati appartenuto all’imperatrice Eugenia si è parlato nell’aprile scorso, quando è stato rubato assieme ad alcune carte di credito in una borsa posata sul sedile dell’auto principesca davanti a un hotel a Parigi. L’anello è stato ritrovato qualche giorno dopo, grazie all’imperizia del ladruncolo che ha usato le carte di credito per ordinare sushi.

Il giovane Napoleone non ha progetti imperiali ma dice di essere pronto, se fosse necessario, a impegnarsi per la Francia e l’Europa.