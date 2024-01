I FUORIONDA DI ANDREA GIAMBRUNO

Licenziato per presunti “comportamenti molesti” in uno studio Mediaset dove si registra un programma di prima serata, un cameraman ha presentato ricorso al Tribunale del lavoro. Non solo negando ogni accusa, ma chiedendo il reintegro e lamentando di essere stato trattato in modo decisamente diverso rispetto ad Andrea Giambruno, il giornalista ex compagno della premier Giorgia Meloni, che è stato prima sospeso e poi reintegrato con un ruolo dietro le quinte rispetto al programma che conduceva su Rete 4.

Nel ricorso di novembre contro Reti televisive italiane, depositato dall’avvocato che difende M. N., 55 anni, operatore di ripresa presso il centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, il riferimento a Giambruno è esplicito. Il documento riprende i fuorionda trasmessi da “Striscia la notizia” in cui, durante la conduzione di “Diario del giorno”, il giornalista accarezza l’altra conduttrice, cui si rivolge con frasi sessiste e cariche di doppi sensi.

«I video sono ancora ben pubblicizzati sul sito di “Striscia la notizia” — scrive l’avvocato –. Circostanza che deve far supporre come Mediaset ritenga tale vicenda, e i rispettivi filmati, non in contrasto con il proprio Codice etico, che nella lettera di licenziamento del ricorrente assumeva viceversa centrale importanza».

E ancora: «si deve presumere come Mediaset ritenga tale vicenda e i rispettivi video non lesivi della reputazione aziendale, nonostante nel caso relativo al licenziamento del ricorrente, il gruppo giunse a opposte e ben diverse valutazioni». Il cameraman è accusato di «comportamenti molesti nei confronti di alcune persone che partecipavano a uno stage».

«Due ragazze — riporta il ricorso — parlano di «non meglio precisate “attenzioni sconvenienti”». Una terza segnala che il dipendente «proferiva frasi come: “Mamma mia hai degli occhi incredibili, sembrano ventagli, così intensi”, “È fortunato il tuo ragazzo!”, “Hai proprio un curriculum completo, non ti manca niente!”», e altre ancora. Quest’ultima giovane riferisce anche che l’uomo «le si era avvicinato “toccandole le spalle, le braccia, i gomiti”», e che un’altra volta «avrebbe poggiato le mani sulle sue, a sua volta poggiate sulla telecamera» o che «mentre era seduta, le massaggiava la schiena all’altezza del reggiseno».

L’uomo respinge le accuse, ipotizza al massimo un «mero gesto istintivo per non far perdere l’inquadratura » a chi manovra la telecamera. E smentisce di «aver toccato la schiena insistentemente». Anche se alla fine gli vengono contestate solo le accuse della terza giovane, il videomaker si ritrova licenziato per violazione del Codice etico. «Il medesimo codice che parimenti veniva violato, senza addivenire a licenziamenti, nella vicenda del dipendente sig. Giambruno».

