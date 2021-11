30 nov 2021 11:57

PIERO AMARA PATTEGGIA SEI MESI DI RECLUSIONE DAVANTI AL GUP DI ROMA PER L'ACCUSA DI BANCAROTTA - LA CONDANNA SI VA AD AGGIUNGERE AD ALTRE PRECEDENTI PER AMARA CHE È ATTUALMENTE DETENUTO NEL CARCERE DI TERNI PER CUMULO PENE. IL PROCEDIMENTO È LEGATO AL CRAC DELLA SOCIETÀ "P&G CORPORATE SRL"