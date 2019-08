FINISCE A STRACCI – SALVINI È GIÀ IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE: “STIAMO PREPARANDO UN GOVERNO CHE DURERÀ 5 ANNI A COLPI DI SÌ” - I CAPIGRUPPO DEL CARROCCIO SEGUONO A RUOTA: “SE QUALCUNO TIRA PER LE LUNGHE AVRÀ SULLA COSCIENZA L’AUMENTO DELL’IVA” – IL MINISTRO FRACCARO INVECE LA BUTTA SUL COMPLOTTO: “VUOLE PIÙ PARLAMENTARI PER RIPAGARE I 49 MILIONI. LA BORSA CADE A PICCO E L’UNICA SOCIETÀ CHE VA BENE È ATLANTIA. STAVA PER ARRIVARE LA REVOCA DELLE CONCESSIONI E FANNO SALTARE IL GOVERNO…”