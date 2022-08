ORMAI DAZN È MATERIALE PER COMICI – DURANTE UN COLLEGAMENTO SU SKY SPORT 24, PAOLO BONOLIS E FIORELLO HANNO PRESO IN GIRO DAZN PER I DISSERVIZI DURANTE LA PRIMA GIORNATA DI SERIE: HANNO FATTO FINTA DI BLOCCARSI DAVANTI ALLO SCHERMO – IL TUTTO TRA IL DIVERTITO IMBARAZZO DEL CONDUTTORE DI SKY: “FATE I BRAVI, RAGAZZI. FATE I BRAVI...” – VIDEO