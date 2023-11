20 nov 2023 19:15

PIÙ CHE UNA VACANZA, UNA TRAGEDIA - GARA DI SOLIDARIETÀ PER NICOLE DEL CURTO, LA 22ENNE DELLA VALCHIAVENNA, TRAVOLTA DA UN’AUTO PIRATA A BALI: LA RAGAZZA ERA CON UN’AMICA QUANDO, TRA SABATO E DOMENICA, È STATA INVESTITA MENTRE SI TROVAVA A BORDO DI UNO SCOOTER – NON È IN PERICOLO DI MORTE, MA DOVRÀ AFFRONTARE DUE INTERVENTI MOLTO COSTOSI: IN POCHE ORE SONO STATI RACCOLTI 110MILA EURO E…