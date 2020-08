PLACIDO, DOVE INFILAVI LA “GELIDA MANINA”? – LA GRANDE ACCUSATRICE DI PLACIDO DOMINGO, LA SOPRANO LUZ DEL ALBA RUBIO, NON MOLLA: “ERANO AVANCES, COMPORTAMENTI INAPPOPRIATI E ANCHE VIOLENZE: MI INVITAVA NEL SUO CAMERINO O ENTRAVA NEL MIO, SI AVVICINAVA E ALLUNGAVA LE MANI. LA COSA PEGGIORE È CHE ABUSAVA DEL SUO POTERE” – LA RISPOSTA DEL TENORE: “DICHIARAZIONI GRAVEMENTE LESIVE"

1 – "QUELLE DI DOMINGO ERANO ANCHE VIOLENZE NON SOLO AVANCES"

Estratto dell'articolo di Giuseppe Videtti per "la Repubblica"

(…)

Quando sono accaduti i fatti che contesta a Domingo?

«Lo conobbi il 14 giugno 1999 a Roma. Gli piacqui molto e subito mi invitò a sostenere un'audizione a Washington. Da quel momento iniziò un vero stalkeraggio telefonico, chiamava anche in piena notte. Una volta, alle tre passate - io dormivo accanto a mio marito - lui mi disse: "Ah, non voglio ingelosire il mio rivale!".

Mi scritturò per Parsifal, Racconti di Hoffmann, Carmen; poi per Traviata a Los Angeles. La moglie, Marta, fu subito molto sospettosa nei miei confronti, ebbe un atteggiamento indagatorio: "Come mai sei qui?". Le spiegai che mi aveva convocato suo marito ma lei, che curava la regia, fu molto ostile.

Domingo invece fu assillante, entrava in camerino, nel mio appartamento o mi invitava nel suo con il pretesto di vedere insieme un video della mia Traviata. Io sul divano, lui che si avvicinava sempre più allungando le mani. Può immaginare. Dovetti chiamare una mia amica approfittando di un attimo in cui era in bagno, per venire a salvarmi».

Le posso chiedere quale fosse l'entità delle molestie? Erano avances, comportamenti inappropriati o violenze?

«Erano avances, comportamenti inappropriati e anche violenze, perché ogni suo tentativo veniva respinto da me con determinazione. La cosa peggiore è che abusava del suo potere: eravamo in un posto di lavoro, lui era il mio "capo", mi vergognavo per lui.

Baci troppo vicini alla bocca, approcci evidenti, l'invito nel suo appartamento privato dove la violenza è stata anche fisica perché baciava e non voleva essere respinto. Il sindacato dei musicisti americani (AGMA) ha avuto finalmente la possibilità di svolgere le indagini in maniera regolare» . (L'inchiesta dell'AGMA conclude che non c'è stato alcun abuso di potere ma «comportamenti inappropriati che vanno dal flirt al corteggiamento» , ndr).

(…) «Io non sono uscita allo scoperto finché non ho saputo che Domingo voleva pagare una cifra importante agli avvocati perché i risultati fossero secretati; questa cosa mi fece montare la rabbia. Non si può comprare tutto! (...)

Le è capitato di essere molestata anche da altri colleghi? Sa di colleghe che sono state molestate e hanno taciuto?

«Sì, mi è capitato e so di altre colleghe che hanno taciuto» . (…)

2 – PLACIDO DOMINGO RISPONDE A LUZ DEL ALBA RUBIO INTERVISTATA DA 'REPUBBLICA': "LE SUE SONO DICHIARAZIONI LESIVE"

Da www.repubblica.it

''Sono sconcertato dalle dichiarazioni gravemente lesive rilasciate da Luz del Alba Rubio nei miei confronti e le contesto fermamente. Trovo anche molto grave e inappropriato il coinvolgimento della mia famiglia che al contrario, come me, l'ha invece supportata da anni e lei stessa più volte lo ha dichiarato pubblicamente oltre che a noi".

Lo ha detto, in una nota, il maestro Placido Domingo in seguito alle dichirazioni rilasciate in un'intervista a la Repubblica di oggi dal soprano Luz del Alba Rubio, in cui lo accusa di "avances, comportamenti inappropriati e anche violenze".

Secondo la cantante "la cosa peggiore è che abusava del suo potere: eravamo in un posto di lavoro, lui era il mio 'capo', mi vergognavo per lui. Baci troppo vicini alla bocca, approcci evidenti, l'invito nel suo appartamento privato dove la violenza è stata anche fisica perché baciava e non voleva essere respinto".

Domingo, che stasera e domani sarà impegnato all'Arena di Verona per due serate di Gala, respinge però tutte le accuse e ricorda di non essere mai stato giudicato colpevole da alcun tribunale. Il celebre tenore spagnolo ad oggi non è mai stato denunciato per alcun reato, non è mai stato sotto processo e non ha mai subito alcuna condanna - penale o civile - in nessun paese al mondo.

