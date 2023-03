AI-POCALYPSE NOW – HENRY KISSINGER VERGA UN EDITORIALE CONTRO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE PONE “SFIDE PRATICHE E FILOSOFICHE CHE L’UMANITÀ NON AFFRONTA DAI TEMPI DEL RINASCIMENTO”. SECONDO L’EX SEGRETARIO DI STATO, DOVREMMO PREOCCUPARCI DI POSSIBILI SETTE TECNO-REAZIONARIE CHE POTREBBERO INIZIARE AD ADORARE LE IA COME DIVINITÀ, E PORTARE IL MONDO IN GUERRA. È LUDDISTA LUI O TROPPO SUPERFICIALI TUTTI GLI ALTRI, CHE SPIPPOLANO INCONSAPEVOLI SU CHATGPT?

Chissà cosa deve aver detto ChatGPT a Henry Kissinger per portare l’ex Segretario di Stato americano a vedere nelle risposte di un chatbot l’annuncio dell’apocalisse che verrà.

[…] Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che il 99enne Kissinger ha sentito il bisogno […] di avvisare al mondo del pericolo posto da un’intelligenza artificiale incapace di compiere elementari operazioni aritmetiche: «Le intelligenze artificiali pongono sfide pratiche e filosofiche che l’umanità non affronta dai tempi del Rinascimento», ha spiegato Kissinger in un op-ed pubblicato sul Wall Street Journal.

[…]. Per qualche ragione, […] a un certo punto, piuttosto bruscamente, il think piece kissingeriano prende una piega mistico-apocalittica.

Dobbiamo iniziare a preoccuparci, ammonisce Kissinger, di possibili sette tecno-reazionarie che potrebbero cominciare ad adorare le IA come divinità pagane e far regredire il mondo ai tempi delle guerre di religione.

Dobbiamo iniziare a preoccuparci, intima Kissinger, di come l’uso e l’abuso delle intelligenze artificiali potrebbero cambiare la natura umana nella sua essenza e trasformarci in una specie nuova, un inquietante ibrido biotecnologico. Senza considerare il pericolo per la democrazia, fin qui così ben custodita e amorevolmente protetta dagli esseri umani.

Come fare a salvare il mondo da se stesso […]? Nemmeno Henry Kissinger […] conosce la risposta. Però ha già pensato a un nome per la prossima fase dell’evoluzione umana: Homo technicus, si chiama. Prima che la trasformazione dell’essere umano si realizzi, scrive l’ex Segretario di Stato, dobbiamo rispondere alla domanda che definisce quest’epoca più di tutte le altre: qual è lo scopo della nostra specie? In attesa che Kissinger ci fornisca una risposta, si potrebbe chiedere a ChatGPT.

