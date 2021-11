18 nov 2021 09:08

LA POLIZIA DI STATO ESEGUE 29 PERQUISIZIONI, IN TUTTA ITALIA, A CARICO DI APPARTENENTI A GRUPPI NO VAX - NO GREEN PASS ATTIVI SU CANALI TELEGRAM, NEI CUI CONFRONTI VENGONO IPOTIZZATI REATI CHE VANNO DALLA COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE SEGRETA, ALL'ISTIGAZIONE, ALL'INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E ALL'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA A COMPIERE DANNEGGIAMENTI...