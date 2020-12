MUSTIER NON AVRÀ UNA BUONUSCITA STRAORDINARIA. E TE CREDO! - LA BANCA EMETTE UN COMUNICATO, RICOPIATO DA TUTTI I GIORNALONI, CHE DIPINGE L'AD COME UN SAMARITANO CHE RINUNCIA A QUALCOSA. NO, AVRÀ TUTTE LE SOMME PREVISTE DA CONTRATTO, INCLUSO UN PACCHETTO AZIONARIO CHE VALE 3,6 MILIONI DI EURO. SE NE VA A RIDOSSO DELLA SCADENZA, UNICREDIT IN BORSA VALE MENO DI QUANDO È ARRIVATO E HA MOLTI PEZZI PREGIATI IN MENO (PIONEER, FINECO, MEDIOBANCA ECC.). CI MANCAVA IL PREMIO