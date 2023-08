PORTI APERTISSIMI – LAMPEDUSA È AL COLLASSO. IERI SULL’ISOLA SICILIANA SONO ARRIVATI 1.116 MIGRANTI E OGGI POTREBBE ESSERE ANCHE PEGGIO. INTANTO QUATTROMILA PERSONE SONO STIPATE NELL’HOTSPOT – IL SINDACO ATTACCA IL MINISTERO DEGLI INTERNI: “NON HO CAPITO QUALE SIA LA STRATEGIA DI PIANTEDOSI PER FRONTEGGIARE GLI SBARCHI E AIUTARCI” – ANCHE SALVINI, DI FATTO, CRITICA LA GESTIONE DEL SUO GOVERNO: “RITENGO CHE SIA NECESSARIO UN NUOVO DECRETO SICUREZZA A SETTEMBRE”

Estratto dell’articolo di Maria Berlinguer per “La Stampa”

Venerdì con 65 approdi, sono arrivate 1.918 persone; sabato, dopo 29 sbarchi, 1.116. Lampedusa è al collasso per l'arrivo massiccio di migranti e il sindaco chiama pesantemente in causa il governo. «Non ho capito quale sia la strategia del ministero dell'Interno non per fermare, quanto per fronteggiare gli sbarchi di migranti. E qual è la strategia del ministero per aiutare quest'isola», attacca il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino […]

Mannino ricorda che a gennaio il governo aveva promesso l'invio di una nave che avrebbe dovuto fare la spola con la terraferma e che a tutt'oggi non c'è traccia dell'imbarcazione. Inoltre sottolinea che è stata disattesa anche la promessa di un'area dove raccogliere i barchini lasciati alla deriva dopo i soccorsi.

[…] Per il prefetto nessuno vuole fare danni o creare altri problemi ma «Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi. Non è umanitario stipare 4000 migranti nell'hotspot», sottolinea. Se lo scorso anno nello stesso periodo i migranti giunti sulle coste italiane erano stati 52mila, ad oggi sono 107mila, più del doppio. E non c'è giorno in cui sindaci e presidenti di Regioni non denunciano che il sistema è al collasso.

Intanto Matteo Salvini torna a tuonare e di fatto attacca la gestione del governo: «Ritengo che sia necessario un nuovo decreto Sicurezza a settembre perché l'Italia non può essere il punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo e l'Europa dopo tante chiacchiere, deve svegliarsi, muoversi, aiutarci perché i confini italiani sono i confini d'Europa. Lampedusa, Ventimiglia, Trieste sono confini d'Europa».

Rivendica di avere a suo tempo azzerato gli sbarchi, tanto da essere finito sotto processo. Per Fratelli d'Italia, che in campagna elettorale aveva promesso blocchi navali e misure drastiche per bloccare il flusso di migranti, parla il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti: «Noi gli ingressi regolari li abbiamo aumentati, sono gli altri, quelli che ora stanno all'opposizione, che avevano messo in naftalina il decreto flussi. È cambiata la situazione geopolitica rispetto a qualche tempo fa: si sono aperti fronti, dal Pakistan al Niger e il Mediterraneo centrale è il vero ventre molle. Ora il governo italiano potrà accelerare le espulsioni, riportare all'interno di una gestione ordinata un ambito creato in modo disordinato, ma è innegabile che serve l'intervento europeo, da soli non si va da nessuna parte», avverte Foti.

«La sinistra dovrebbe mettersi d'accordo con se stessa: oggi i sindaci si lamentano, ma otto mesi fa, quando la situazione geopolitica era diversa e noi cercavamo di contrastare l'immigrazione clandestina, dicevano che erano pronti ad accogliere tutti a braccia aperte», aggiunge l'esponente meloniano.

[…] Durissima invece la segretaria del Pd: «Le destre nazionaliste parlano a sproposito di immigrazione ma non si ricordano mai di salvare vite», dice Elly Schlein. E sottolinea ancora che «le destre nazionaliste, appassionate del tema dell'immigrazione, adottano leggi ingiuste e illegali. Ma la storia di questo Paese dimostra che l'immigrazione è fonte di ricchezza», ma non «deve essere mai una scelta forzata dalla mancanza di opportunità nel paese in cui si nasce».[…]

