In attesa di capire dall' Unione europea se i monopattini devono essere equiparati alle biciclette oppure no, a Milano è partita la sperimentazione dei nuovi veicoli elettrici (oltre ai monopattini, Segway, hoverboard e monoruota), mentre a Torino, dove il monopattino ha rischiato di mandare fuori pista la giunta grillina, stanno pensando di organizzare corsi di guida sicura.

Nella città della Mole l' idea è dell' assessore ai Trasporti e alla Viabilità, Maria Lapietra, la quale ha una vero e proprio pallino per il mezzo a due ruote che tanto successo sta riscuotendo nei capoluoghi del nord, dove il terreno pianeggiante agevola gli spostamenti e l' asfalto non è a groviera come quello della Capitale. Il monopattino piace ai ragazzi ma viene usato anche da manager, uomini d' affari, professionisti che lo preferiscono rispetto al filobus (troppo affollato) o al tram, che si fa attendere, o alla bici, faticosa.

Il monopattino risulta più veloce, giovane e tecnologicamente è alla moda: con un' App si può noleggiare, se non si possiede già, e per il parcheggio non ci sono problemi, quindi in teoria si evitano pure le multe. Insomma, è la tendenza degli ultimi tempi, specie di chi va di fretta e non ha tempo da perdere.

Però, attenzione, il monopattino non è un gioco e può essere molto pericoloso. La prova è stata venerdì sera a Torino, nei pressi dell' ex carcere Le Nuove: due ragazzi senza casco sono caduti dopo avere urtato il portellone di un pullman diretto in Albania, in quel momento parcheggiato e dunque fermo. Non si conosce ancora l' esatta dinamica dell' incidente, ma è un fatto che il ventenne alla guida è caduto sbattendo la testa e adesso è ricoverato al Cto in prognosi riservata, mentre l' amico sta meglio.

L' assessore Lapietra ha quindi pensato a dei corsi di guida sicura per chi usa i monopattini elettrici e tutti gli altri mezzi alternativi e non inquinanti per muoversi in città. «Vogliamo organizzarli, stiamo discutendo con vari soggetti», fa sapere alludendo non soltanto alla polizia municipale ma perfino ad associazioni quali l' Unasca, che riunisce le Autoscuole. L' assessore della sindaca Chiara Appendino intende accelerare sulle regole e le lezioni per la guida sicura anche perché il 13 dicembre a Torino ci sarà la presentazione ufficiale delle 7 società che noleggiano le tavole a due ruote.

Il Comune, inevitabilmente, dovrà pagare i corsi mentre c' è chi proprio non digerisce l' invasione di queste nuove forme di mobilità: i ciclisti, ad esempio, non vogliono monopattini e Segway sulle piste ciclabili, i pedoni sono terrorizzati, gli anziani che camminano malfermi temono di essere urtati e scaraventati per terra.

Sul monopattino, poi, a Torino si è vissuta una crisi di giunta: a farne le spese il comandante dei vigili urbani, Emiliano Bezzon, che ha rassegnato le dimissioni, insieme all' assessore Roberto Finardi, che ha rimesso le deleghe sulla sicurezza. Motivo? «I monopattini circolavano impunemente», ha accusato Bezzon, il quale avrebbe voluto multare i fuorilegge ma si è scontratto con l' assessore Lapietra.

A Milano la sperimentazione è partita ieri, durerà fino a luglio 2021, e qui i paletti sono chiari: non si può circolare sulle carreggiate stradali e sui marciapiedi, solo alcuni veicoli possono andare sulle piste ciclabili e nelle Zone 30 limitando la velocità. Consentite le aree pedonali purché non si superino i 6 chilometri orari, posati 130 segnali stradali nella cintura esterna per avvisare dell' esistenza dei monopattini. E per sapere se il casco è obbligatorio bisogna attendere ancora.

