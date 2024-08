POSTA - CARO DAGO, ALI KHAMENEI PROMETTE VENDETTA PER L'UCCISIONE DI HANIYEH A TEHERAN . OCCHIO PER OCCHIO DENTE "PERDENTE": DAVVERO L'IRAN VUOLE RISCHIARE DI SALTARE IN ARIA PER QUATTRO STRONZI DI HAMAS? - A BIDEN VIENE CHIESTO SE PRIMA DELLO SCAMBIO DI PRIGIONIERI COI RUSSI AVESSE SENTITO PUTIN: "NON HO BISOGNO DI SENTIRLO", RISPONDE IL PRESIDENTE. E MENO MALE. SENNÒ, RINCOGLIONITO COM'È, CHISSÀ QUALI NOMI AVREBBE FATTO!

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

Lettera 1

Caro Dago, Ali Khamenei promette vendetta per l'uccisione di Haniyeh a Teheran . Occhio per occhio dente "perdente": davvero l'Iran vuole rischiare di saltare in aria per quattro stronzi di Hamas?

Lauro Cornacchia

Lettera 2

Caro Dago, la cannabis light torna ad essere illegale in Italia. E quindi chi "lotta" contro le droghe dovrà andare di nuovo in Olanda?

Raphael Colonna

Lettera 3

putin biden

Caro Dago, i soliti ipocriti. Ci hanno detto che Putin è un mostro, un dittatore, che con lui non si tratta, e poi gli Usa fanno lo scambio di prigionieri. Forse rimbam-Biden pensava di star trattando con Zelensky visto che ultimamente gli è capitato di scambiarlo per il "macellaio russo"?

Nick Morsi

Lettera 4

GIOVANNI TOTI ESCE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

Tra il titanismo alfieriano, i totalitarismi del '900 e il Totismo di questi tempi preferisco da sempre il totanismo. La pescheria di Canneto il Lungo a Genova in questo senso può essere davvero un porto sicuro e le gastronomie e friggitorie del carruggio un prelibato approdo.

Meno "leppeghi" di certi politici sono ottimi in umido con le patate. Ripieni alla ligure sono una delizia meglio di certi leader, farciti sì ma solo di "musse". Infine fritti. Croccanti e gustosissimi.

I politici invece non sono mai fritti, saltano in padella e quando sembrano bruciati te li ritrovi propinati in nuove ricette e Liste.

Viva il totanismo.

Totus tuus

Imane Khelif - emmanuel macron

Gian Paolo Sacco

Lettera 5

Caro Dago, i latini dicevano "in dùbiis àbstine", nei casi dubbî astieniti. E quindi non ce ne frega niente se Imane Khelif sia donna o uomo. Se ha il testosterone fuori norma, troppo alto, va fermata/o, come si fa con chi si dopa. Per farlo i giudici del Cio hanno bisogno che prima ammazzi qualche atleta sul ring?

Daniele Krumitz

Lettera 6

Caro Dago, "Imane Khelif è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni al livello internazionale". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, al termine dell'incontro con la premier Giorgia Meloni a Parigi. Come no. Anche Lance Armstrong ha fatto per anni e anni competizioni di livello internazionale e vinto 7 Tour de France. Poi hanno scoperto il trucco...

Tas

ANGELA CARINI IMANE KHELIF

Lettera 7

Caro Dago, Aldo Cazzullo in risposta a un lettore che critica i giornalisti: "A noi italiani piace scagliarci contro le varie categorie e dare a ognuna un’etichetta: i dentisti sono esosi, gli impiegati pubblici fannulloni, gli idraulici introvabili; quello non fa la fattura, quello non fa lo sconto, quello non rispetta il preventivo…

Ovviamente, le categorie — a parte qualche lobby inscalfibile — non esistono; esistono le persone. Ci sono dentisti esosi e dentisti onesti, impiegati pubblici fannulloni e impiegati pubblici stakanovisti; e talvolta si riesce anche a trovare un idraulico. I giornalisti non fanno eccezioni".

Poi più avanti scrive: "A mio giudizio, storicamente il giornalismo italiano è stato troppo legato al potere politico e finanziario". Ma come, aveva appena finito di scrivere che non esistono le categorie ma le persone e già parla di "giornalismo italiano" per distinguerlo da quello degli altri Paesi?

biden Ali Khamenei

Yu. Key

Lettera 8

Caro Dago, a Biden viene chiesto se prima dello scambio di prigionieri coi russi avesse sentito Putin: "Non ho bisogno di sentire Putin", risponde il presidente. E meno male. Sennò, rincoglionito com'è, chissà quali nomi avrebbe fatto!

Casty

Lettera 9

Caro Dago, storico scambio di prigionieri tra Russia e Occidente, mai visto per numeri e ampiezza geografica neppure durante la Guerra Fredda. Ormai Putin si lavora rimbam-Biden come fosse una palla di plastilina. La Corte dell'Aja emetterà un nuovo mandato d'arresto contro il leader russo per "circonvenzione di incapace"?

imane khelif angela carini 6

Axel

Lettera 10

Caro Dago, Banca Credito Cooperativo di Roma: rubano una macchina, sfondano la porta di ingresso della filiale, portano via la cassaforte e fuggono. Ecco chi dovremmo mandare a Bruxelles: gente decisa, con le idee chiare...

Neal Caffrey

Lettera 11

Caro Dago, Carini-Khelif, Mussolini: "La donna non piange e si ritira, ma combatte e vince". Le acrobazie ideologiche dell'onorevole che è passata da "Meglio fascista che frocio" a "Meglio intersex che donna". Un percorso alla Fini che ha portato l'ex segretario di An alla "fine"...

Soset

KHAMENEI E LA FROCIAGGINE - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

Lettera 12

Caro Dago, Carini-Khelif, Cremlino: "Giochi svalutati, rasentano perversione". È quello che, anche in Occidente, pensa chiunque abbia un po' di sale in zucca. Chi vorrebbe affrontare un avversario che parte avantaggiato grazie ai giudici?

EPA

Lettera 13

Caro Dago, Harris raccoglie 310 milioni a luglio, il doppio di Trump. Non è che George Clooney si sarà venduto la casa sul lago di Como?

Theo

Lettera 14

Caro Dago, grazie per le tante belle foto pubblicate sul sito. Guardandole si evince che Angela Carini è donna donna. Di certo lo stesso non si può dire per Imane Khelif...

Fabrizio Mayer

