Lettera 1

Dal Capitale di Marx all'agenda Draghi. La Lunga Marcia

Lettera 2

Dago Esimio,

Letta dice “non ci sarà nessun pareggio o Noi o la Meloni”. Noi è il plurale maiestatis di Letta? E' forse il catalogo autunno-inverno della nuova collezione "Onorevoli per Sempre a Prescindere"?

Lettera 3

Salvini NON ha fatto cadere il governo del rettiliano (o meglio ex-rettiliano, alla fine si è dimostrato molto umano, rancoroso e vendicativo). Il vostro antisalvinismo, probabilmente prezzolato dalla banda PD, è vomitevole. Pur di dare contro al leghista vi fate andare bene anche la burina (post-)fascista.

Fate abbastanza schifo.

Lettera 4

Caro Dago, gas, Cingolani: "Per l'Italia taglio del 7%, siamo soddisfatti". Come no, "Allegria"! Ma ha capito cosa sta dicendo? Al freddo ci starà lui con Draghi e gli altri ministri?

Lettera 5

Letta vuol parlare con chi ha votato Forza Italia, ma la maggior parte di costoro è finita nel partito dell'astensione, l'unico in crescita.

Lettera 6

Caro Dago, gli Stati Uniti hanno donato quasi 500mila dosi di vaccino contro il Covid-19 all'Ucraina. Così utilizzano l'inconsapevole popolo ucraino come cavia per testare le ultime modifiche vaccinali?

Lettera 7

L'assalto alla diligenza! Venghino signori venghino, manca qualcuno? Ormai c'è la ressa per transitare al Centro direzione Parlamento. Ma, con la riduzione dei Parlamentari, i vari transfughi lo sanno che non c'è più il Freccia Rossa ma solo una diligenza a cavalli? E se non portano la biada della scuderia di provenienza, dovranno scendere e spingerla a mano?

Lettera 8

E sì caro Dago,

il mondo degli artisti e degli intellettuali di sinistra è contro ad un eventuale governo di centrodestra. Una buona percentuale di loro hanno evaso ed eluso il fisco anche con residenze in altri Stati (vedi gli accordi con l’Agenzia delle Entrate) degli scorsi anni. Che ne sanno loro che con aerei privati, super appartamenti, ville principesche e macchine con autista, della fatica di arrivare a fine mese di almeno tre quarti del popolo Italiano…

Lettera 9

Dear Dago,

In meno di due settimane la stampa ha riportato che il Banana aspira ad essere Presidente del Senato, non ha rinunciato al sogno di diventare Presidente della Repubblica e si autoproclama unico politico di levatura internazionale in grado di fare il Premier. Chiamiamolo addirittura Trinità oppure, con un tocco di esotismo, eleggiamolo pure Trimurti.

Namaskar!

Lettera 10

Caro Dago,

il Ceppalonico non usa tutta la sua diplomazia, ma il suo trasformismo di cui ne è leader indiscusso.

Lettera 11

Caro Dago, ogni volta che si avvicinano elezioni la sinistra torna al 1943! Parla di fascismo e via cantando. Per loro non esistono i disoccupati, gli indigenti, le aziende in difficoltà, crisi internazionali, lo sviluppo del Paese, ma solo il fascismo, che poi esiste solo nelle loro teste.

Che miseria! E vorrebbero governare il paese?

Lettera 12

Caro Dago, Amazon Prime aumenta il prezzo dell'abbonamento. Quello annuale passerà da 36 a 49,90 euro: +38,8%. Porca miseria! Jeff Bezos ha problemi con le rate del nuovo yacht da 500 milioni di dollari?

Lettera 13

Stimabile Roberto,

La Carfagna se n'è ghiuta e soli ci ha lasciato. L'aveva già promesso nel 2010. Io avevo denunciato che un suo stretto e fidato collaboratore, davanti alla mia richiesta di informare Mara, allora coordinatrice per la provincia di Salerno, dei grovigli di Forza Italia in quel di Eboli, mi rispose: "Mara, per queste situazioni, mi dice sempre di rivolgermi ad Italo Bocchino". Mi parve un'enormità del tipo un israeliano che domanda lumi ad Hamas per i problemi di Tel Aviv, oppure, per sdrammatizzare, del tipo di un romanista che chiede consiglio ad un laziale per risolvere una questione di spogliatoio giallorosso. Intervenne tempestivamente Silvio Berlusconi per difenderla. Il Cavaliere, generoso come sempre, si assentò da una riunione in quel di Bruxelles, dando spago ai suoi detrattori, che notarono maliziosamente un indizio di antieuropeismo. In realtà, aveva preso del tempo, per telefonarmi.

Sia pure con tono cordiale, mi pregò di smetterla di punzecchiare Mara. La telefonata durò a lungo, perché io cercai inutilmente di spiegargli i motivi.

Lettera 14

Caro Dago, ora che Conte lo schifano tutti (grillini compresi) parla di "agenda sociale". Ma quando era premier di un governo di destra e poi di uno di sinistra, questa agenda dove l'aveva infilata?

Lettera 15

Caro Dago, assalto Capitol Hill, Biden: "Agenti eroi, Trump non ha avuto coraggio". Senti chi parla! Proprio lui che ha lasciato le donne afghane alla mercé dei talebani!

