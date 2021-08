POSTA! - CARO DAGO, DEBITO PUBBLICO, BANKITALIA: "NUOVO RECORD, A GIUGNO 2.696 MILIARDI". NESSUNA SORPRESA, ORMAI SIAMO VACCINATI - IL FRONTMAN DEL GRUPPO HEAVY METAL FINLANDESE "LORDI" HA RICEVUTO LA SECONDA DOSE. UN INUTILE SPRECO. DUBITIAMO FORTEMENTE CHE QUALSIASI VARIANTE COVID SAREBBE DISPONIBILE AD ACCASARSI IN UN SOGGETTO SIMILE…

LUIGI DI MAIO IN SPIAGGIA CON MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA

Lettera 1

Ciao Dago,

Kabul brucia tra le fiamme dei talebani, Giggino brucia per il sole in Puglia... Questione di punti di vista...

Giuseppe

Lettera 2

Caro Dago, Afghanistan, i talebani conquistano il Palazzo presidenziale di Kabul. Non vale: sono senza mascherina!

talebani nel palazzo presidenziale 2

Jantra

Lettera 3

Caro Dago, Usa, il Segretario di Stato Antony Blinken: "Avanzata dei talebani più rapida previsto, ma Kabul non è una nuova Saigon". No, è un grande successo per il presidente Joe Biden.

Axel

Lettera 4

metabolismo 5

Caro Dago, secondo un nuovo studio condotto presso la Duke University della Carolina del Nord (Usa) e pubblicato giovedì su Science, il metabolismo non rallenta con la mezza età e nemmeno con la menopausa: quindi l’aumento di peso, che spesso uomini e donne registrano dai 40 anni in poi, è solo dovuto alle abitudini di vita.

E poi dicono che bisogna avere fiducia nella Scienza! C'è sempre qualcuno che dice l'opposto di quanto detto prima. Ora cosa dobbiamo aspettarci? Un nuovo studio che dice che i vaccini contro la variante Delta del Covid non servono assolutamente a nulla?

A.Reale

Lettera 5

talebani nel palazzo presidenziale 8

Caro Dago, Recovery, il ministro Speranza: "Con il Pnrr investiamo 4 miliardi di euro per portare l'assistenza pubblica e le cure più appropriate in casa dei pazienti". Anche dai no vax?

Ezra Martin

Lettera 6

NAVE RESQ

Caro Dago, migranti, nave ResQ: "Urge un porto sicuro, 166 naufraghi a bordo. ". Chissà... Potrebbe essere un porto italiano?

Scottie

Lettera 7

Caro Dago, il prof Roberto Burioni: "Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro studenti (che dovrebbero proteggere e formare con il buon esempio) non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente". Ma senti chi parla! Proprio lui che a febbraio 2020 è andato in televisione a rassicurare tutti sul coronavirus dicendo "In Italia il rischio è 0. Il virus non circola".

U.Novecento

roberto burioni

Lettera 8

Caro Dago, debito pubblico, Bankitalia: "Nuovo record, a giugno 2.696 miliardi". Nessuna sorpresa, ormai siamo vaccinati.

Piero Nuzzo

Lettera 9

talebani nel palazzo presidenziale di kabul

Caro Dago,

Bene 20 anni persi e adesso basta con ste missioni del cazzo...fine di un’epoca di dannoso interventismo...soldi buttati nel cesso...ma soprattutto vite umane perse...per nulla!

Voltiamo pagina. Per sempre.

Saluti

LB

Lettera 10

Caro Dago,

TALEBANI

Sto aspettando di sentire grida di dolore per le donne afgane che abbiamo abbandonate ,cui i talebani faranno pagare l'avventura americana & Co ( nel Co e' compresa l'Italia) da parte delle grandi femministe e coraggiose metoo ,ma al al momento sembrano tutte occupate ad abbronzarsi e a congratularsi per l'audacia con cui si rifiutano di partecipare a trasmissioni TV troppo affollate di maschi e il coraggio che dimostrano nei talk shows ,magari a pagamento,quando si schierano a favore di organizzazioni che costringono le donne ad andare in giro vestite da Batman e a dimostrare la parita' dei sessi ( fluidi?) facendosi saltare per aria.

AFGHANISTAN - LANCIO DI SCARPE E SASSI CONTRO L ESERCITO

Grazie

Giovanna Maldasia

Lettera 11

Volevo ringraziare il presidente Musumeci e quel ''genio'' del suo assessore, tale Razza, che ci hanno fatto disdire le vacanze nelle isole Eolie perché da una settimana strombazzavano che l'isola era destinata a passare in zona gialla dal 16 agosto, rivelatasi una solenne minchiata, e quindi obbligo di mascherina all'aperto.

Ergo, tale tale assessore è lo stesso che il 19 marzo scorso (chiedere al Gip di Trapani) parlava di numeri spaventosi e zone rosse. Il giorno successivo è lo stesso Musumeci a dover richiamare l’assessore che invece cambia versione: “No, niente i numeri sono dimezzati”. Mi sa che questi 2 fenomeni sono stati messi lì apposta per fare i clown.

RUGGERO RAZZA NELLO MUSUMECI

Impeto Grif

Lettera 12

Caro Dago, anche l'Afghanistan segue il copione di altre sanguinose, costose e inutili guerre per " difendere la democrazia". Ricordiamone alcune, guerra di Corea, conclusa solo con la spartizione del paese; da una parte una feroce dittatura, dall'altra una fiorente democrazia. Vietnam, forse la più crudele e inutili delle guerre, dopo aver contato milioni di morti vietnamiti e 60.000 americani, il Vietnam dopo il ritiro USA ha fatto i conti con anni di feroci vendette e solo da poco ha trovato la via del progresso.

ruggero razza mascherinato

Poi il caso più inquietante, la guerra in Iraq per eliminare inesistenti armi di distruzione di massa, che ha solo alimentato estremismi e terrorismo peggiorando la situazione della popolazione e del mondo. Ora si aggiunge l'Afganistan con un copione già visto, vendette, morti, povertà, esodi..

FB

Lettera 13

Caro Dago, sul tuo sito si potrebbero dire molte cose, tipo quelle che dice il lettore Luciano, che ha parecchie ragioni, ma oggi voglio ringraziarti. Anche ieri, domenica e Ferragosto, per tutto il giorno le notizie sono state aggiornate. Mentre tutti eravamo a spassarcela, tu o i tuoi collaboratori eravate al lavoro per noi. Quindi, sinceramente, complimenti e grazie.

AEREO CON GLI ITALIANI ATTERRATO A ROMA

L. A. Voisin

Lettera 14

Caro Dago, dalla tragedia alla farsa: Kabul è caduta ed i politici italiani si esibiscono in uscite che, salvo poche eccezioni, sono davvero desolanti. Esempi? Si va da Lia Quartapelle che fa una dichiarazione il cui unico scopo sembra quello di menzionare il ministro Guerini a Giorgia Meloni che se la prende con i democratici americani, fingendo di dimenticare che il ritiro delle truppe è stato deciso da Trump.

kabul, persone si aggrappano a un aereo cargo americano 4

Ma peggio di tutti fanno i due Mattei: Salvini che si chiede il perché della "vigliacca fuga degli occidentali" (ci andava lui in Afghanistan a combattere altri vent'anni?) e Renzi che parla della "feroce tribù Talib" (che non esiste) e sbraita "non si fanno patti con i talebani" (davanti ai tiranni della penisola arabica invece ci si inginocchia direttamente). Quasi quasi il migliore è Giggino, e ho detto tutto. Federico Barbarossa

Lettera 15

Caro Dago, il frontman del gruppo heavy metal finlandese "Lordi" ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Un inutile spreco. Dubitiamo fortemente che qualsiasi variante Covid sarebbe disponibile ad accasarsi in un soggetto simile.

F.T.

Mr. Lordi SI VACCINA

Lettera 16

Daghen,

bella la foto di frau Radical Speck naturale come un cioce di gran marca come dicono i ladini. Il nobile salume viene affumicato per conservarne forma e sostanza gradevolissime e non immettono creme rigeneranti.

Quindi non affettate, metaforicamente, la bellissima sul trono a seggiolone. Comunque a La Sette hanno bravissimi truccatori, vedi la Conchita di adesso, mentre non riescono più di tanto con Parenzo.

Saluti - peprig -

Lettera 17

Caro Dago,

LUIGI DI MAIO E ALESSANDRO DI BATTISTA INCONTRANO I VERTICI DEI GILET GIALLI

Durigon, a causa della sua proposta del tutto discutibile, è quasi certo che dovrà dimettersi. Mi chiedo, come mai nel 2019 quando Luigi Di Maio, all'epoca ministro e vice premier, si schierò pubblicamente con i gilet gialli, movimento dichiaratamente sovversivo, non si è dimesso?

Quando la nostra politica metterà da parte la bandiera dell'ipocrisia, allora l'Italia sarà un paese migliore.

Un caro saluto,

Mary