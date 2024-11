POSTA! CARO DAGO, ELEZIONI USA, PARLANO I RISULTATI: SOSTITUENDOLO IN CORSA ALL'ULTIMO MOMENTO CON KAMALA HARRIS I DEMOCRATICI HANNO DIMOSTRATO DI ESSERE PIÙ RINCOGLIONITI DI JOE BIDEN – UN OMAGGIO FELLINIANO A TUTTI I GRANDI ATTORI, REGISTI E SCENEGGIATORI CHE HANNO SOSTENUTO E FINANZIATO KAMALA HARRIS: "LAVORATORI" HOLLYWOODIANI... PRRR!!! – EQUAZIONE DEMOCRATICA: CLINTON + OBAMA + BIDEN + HARRIS = D'ALEMA + VELTRONI + LETTA + SCHLEIN

Lettera 1

MEME ELEZIONI USA

Caro Dago,

Kamala Harris non poteva pretendere di vincere le elezioni senza l'endorsement di Vasco Rossi. Che questo le sia di insegnamento per la prossima volta.

Tonyborg

Lettera 2

Caro Dago,

ha vinto Trump, anche se non mi pare che sia stata la scelta giusta, anche per il partito repubblicano. Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi. Adesso tutti salgono sul solito carro del vincitore. Gli Usa , rispetto a noi, hanno le elezioni di medio termine, tra due anni, e potranno modificare le maggioranze al Senato e al Congresso. Noi invece abbiamo scoperto il lustro e non lo molliamo. Cordiali saluti.

Giovanni Attinà.

Lettera 3

Caro Dago,

ELEZIONI USA: MATTEO RENZI E KAMALA HARRIS - MEME BY OSHO

"A nome mio e del governo italiano".... Così iniziano le congratulazioni a Trump per la vittoria elettorale del nostro primo ministro . In barba al galateo che prescriverebbe "In nome del governo italiano etc".

Aho!!!!

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago, Usa 2024, i Democratici puntavano molto sulle donne. Pure Trump: ogni volta che ha vinto aveva di fronte una di loro...

John Doe Junior

Lettera 5

Caro Dago, Kamala Harris, Kome-la Clinton: anzi, assai peggio.

Piero Nuzzo

Lettera 6

COMITATO A FAVORE DI KAMALA HARRIS E TIM WALZ DESERTO

Caro Dago, Harris e Trump venivano dati alla pari: mai visto risultato più incerto! Mai visti sondaggisti più coglioni...

Maury

Lettera 7

Caro Dago,

più che il miliardino raccolto da Kamala dai suoi sostenitori, trovo incredibilmente stupido che si sia fatta dare l'appoggio pubblico da Jennifer Lopez. La cantante/attrice è nel pieno dello scandalo di Puff Daddy, altro mantra della destra complottista che la sinistra globalista-marxista-etc è sempre coinvolta nei peggiori giri di traffico umano (in particolare minorile). Saluti e non menziono nemmeno il disastroso intervento di Cardi B,

Lisa

P.S. Poi seriamente queste celebrità, tipo Taylor Swift (miliardaria) o Selena Gomez (miliardaria anche lei), cosa hanno in comune con il ceto medio che ha l'inflazione alle stelle?

kamala harris fa finta di essere al telefono con un elettrice 2

Lettera 8

Caro Dago, adesso Rampini scriverà che il discorso post vittoria di Trump è stato suggerito da Putin?

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago, avevano detto che ci sarebbero voluti giorni per avere i risultati... che sarebbe stata una conta all'ultimo voto... "un testa a testa tra Kamala e Donald"... Ma dove? Su Marte? I più grandi fabbricatori di sondaggi farlocchi e fake news li abbiamo noi, in Occidente. E fanno di tutto per non risulare credibili.

Gian Morassi

Lettera 10

roberto speranza e il cartello per kamala harris

Caro Dago, un omaggio felliniano a tutti i grandi attori, registi e sceneggiatori che hanno sostenuto e finanziato Kamala Harris: "lavoratori" hollywoodiani... Prrr!!!

Sonny Carboni

Lettera 11

Caro Dago, Viktor Orbán isolato? Come no. È stato il primo a congratularsi con Donald Trump! E tutti gli altri dietro, intimamente sconvolti, in fila...

Benlil Marduk

Lettera 12

Caro Dago, elezioni Usa, parlano i risultati: sostituendolo in corsa all'ultimo momento con Kamala Harris i Democratici hanno dimostrato di essere più rincoglioniti di Joe Biden.

Scottie

Lettera 13

kamala harris roberto speranza

Caro Dago: più felice di Biden c'è solo Trump

Valter Coazze

Lettera 14

Caro D

A quanto pare

Sposta più voti Zerocalcare

Che Taylor Swift

Salut'

WBBB

Lettera 15

Mi spiace Dago, ma non è quella contadinotta semianalfabeta della Taylor Swift a muovere le masse votanti, è Elon Musk che lo fa. Poi tu e milioni d’altri potete andare a spendere centinaia di euro per sentire quella musica di merda ma il resto del mondo preferisce le meravigliose Tesla e le imprese fenomenali di SpaceX. Farsene una ragione.

Larry

taylor swift

Lettera 16

Caro Dago, sostenuta da tutta Hollywood, Kamala Harris non ha deluso: è stata una brava comparsa.

Pikappa

Lettera 17

Caro Dago, il sostegno di Hollywood? "Kamala ha perso l'aereo": l'Air Force One.

Tony Gal

Lettera 18

Caro Dago, com'era quella di Biden? "Non mi ritiro, sono l'unico che sa come battere Trump". E aveva ragione! La prossima volta George Clooney si occupi di film che è meglio...

Rob Perini

Lettera 19

donald trump reading pennsylvania foto lapresse

Caro Dago, La Stampa: "L’Europa si è svegliata nel più temuto degli incubi: un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca". La guerra in Ucraina e in Medio Oriente, l'inflazione a due cifre ai livelli di 40 anni fa, bollette alle stelle e il ritorno della guerra fredda: con Biden abbiamo dormito sonni tranquilli!

D.H.

Lettera 20

Carissimo Dago, Trump è tornato. Che sia un bene o un male lo scopriremo presto. Di sicuro i democratici, come ovunque nel mondo, Italia compresa (soprattutto), ci raccontano che, a forza di disperdere ideali e circondarsi di élite (economiche soprattutto), perdi l'anima e la pancia di chi rappresentavi un tempo; per assurdo, molti di quelli che han votato Trump, con ogni probabilità sono democratici delusi e spaventati. Adesso voglio vedere la nostra Meloni cosa farà; da democristiana mascherata, salterà anche questa volta, sul carro del vincitore. Avanti tutta! Saluti

Il Gandi

Lettera 21

donald trump.

Caro Dago, ma come si spiega che FdI, nonostante il fuoco di sbarramento dei giornali amici della sinistra, l'attività h24 di alcuni magistrati (solo alcuni per carità) inciampi istituzionali, che disapprovo, ministri improbabili, continua ad avere il 30% di consenso?

FB

Lettera 22

Dear Dago,

equazione democratica: Clinton + Obama + Biden + Harris = D'Alema + Veltroni + Letta + Schlein.

Rob

DONALD TRUMP - MEME BY VUKIC