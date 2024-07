POSTA - CARO DAGO, UN ITALIANO HA VINTO LA MEDAGLIA D' ORO ALLE OLIMPIADI , SPECIALITÀ 100 DORSO. INVECE IN TRENTINO SI SONO SPECIALIZZATI NEI 100 D'ORSO, NEL SENSO CHE QUANDO AVVISTANO UN PLANTIGRADO CORRONO I 100 METRI PIÙ VELOCI DI BOLT - LE GARE OLIMPICHE DI TRIATHLON? GLI SPONSOR HANNO SPESO UN MILIARDO E MEZZO DI EURO PER BONIFICARE LA SENNA, OVVIO CHE GLI ATLETI DOVESSERO RASSEGNARSI A NUOTARE ANCHE NELLA MERDA!

Lettera 1

Dagovski,

Spiritoso Olimpitalico.

Vincono gli altri, è doping

Perdiamo noi, sono gli arbitri.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, non fosse per i morti, il dopo slezioni in Venezuela non è molto diverso da tanti che si vedono in Occidente: ognuno, a modo suo, sostiene di aver vinto...

Nino

Lettera 3

Caro Dago, Ismail Haniyeh, capo dell'ufficio politico di Hamas, ucciso con un missile guidato diretto verso il luogo in cui risiedeva a Teheran. Consegna a casa: Israele meglio di Amazon!

Sasha

Lettera 4

Egregio sig. Dago. A proposito della battuta di Bersani sui treni in ritardo, cosa che non si ricorda a memoria d'uomo, mi chiedo cosa direbbe se tutto di un tratto cominciassero ad arrivare in perfetto orario.

Distinti saluti.

Antonio

Lettera 5

Caro Dago, New York Times: funzionari iraniani "in stato di shock" per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Ovvio. Ormai Ali Khamenei ha capito che in una notte l'Idf potrebbe radergli la barba senza nemmeno farlo alzare dal letto!

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio non hanno ancora trovato l'accordo sull'eredità. E non dev'essere un problema di postille perché in quella famiglia gli occhiali per leggerle non mancano...

B.Ton

Lettera 7

Caro Dago , un italiano ha vinto la medaglia d' oro alle olimpiadi , specialità 100 dorso. Invece in Trentino si sono specializzati nei 100 d' orso ( nel senso che quando avvistano un plantigrado corrono i 100 metri più veloci di Bolt )

Marco di Gessate

Lettera 8

Caro Dago, solite polemiche sugli orsi del Trentino. Ma nessuno che, oltre attaccare il governatore, sia capace di dare un'alternativa alla loro uccisione, salvo quel genio di Massimo Vitturi, della LAV, che suggerisce di trasferirli in Romania. Ma lo sa che li, si cacciano e si mangiano?

Saluti ruggenti.

Cips.

Lettera 9

Caro Dago, Salvini: "Pugile trans dell'Algeria - bandito dai mondiali di boxe - può partecipare alle Olimpiadi e affronterà la nostra Angela Carini". Fantascienza pura che un uomo possa fare a pugni con una donna in un incontro olimpico ufficiale di boxe, col nullaosta del Cio, solo per il fatto che, senza alcuna prova scientifica, affermi di sentirsi donna. E allora se avesse detto di sentirsi Napoleone lo avrebbero messo al posto di Macron?

SL

Lettera 10

Caro Dago,

in quest'estate caldissima, finalmente una gran bella notizia: il leader di hamas è stato mandato a conoscere di persona le 72 vergini. Da ateo convintissimo, l'unico commento che mi sento di fare è il seguente: Israele sta compiendo la volontà del Signore, perché l'unica risposta alla barbarie può e deve essere l'Ira di Dio.

Con immutata stima,

Nick Pagnotta

Lettera 11

Caro Dago, la procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per Giovanni Toti. Vergogna! L'ex presidente della Regione Liguria avrebbe dovuto pensare a tutte le famiglie numerose chiuse in casa in pochi metri quadri durante la pandemia e resistere, resistere, resistere.

Ha il privilegio di abitare in una villa e non ha l'aria di chi tutte le mattine si alza presto per uscire a fare jogging. Dove doveva andare? A chiudersi dentro in qualche altro locale? Se tutti continuano a darla vinta ai magistrati le cose non cambieranno mai. Anche perche il caso Tortora docet: quando sbagliano i signori con la toga non pagano mai.

L.Abrami

Lettera 12

Caro Dago, Parigi 2024, il match di boxe tra Angela Carini e il transgender algerino Imane Khelif diventa un caso. Il ministro Abodi: "Non è equo". Ha ragione. La nostra atleta deve avere gli stessi diritti di tutti gli altri partecipanti alle Olimpiadi. Non è che essendo donna ha meno diritti. Deve poter gareggiare contro un esponente del suo stesso sesso.

EPA

Lettera 13

Caro Dago , Trump deve scegliere chi proporre come segretario di stato in caso venga eletto presidente USA . Gira un nome : il senatore Marco Rubio , che e' stato preferito a chef Rubio ( il quale gia' aveva in mente di realizzare il suo nuovo programma " camionisti al governo " )

Marco di Gessate

Lettera 14

Caro Dago, Cina e Russia condannano l'uccisione del Ismail Haniyeh. La Turchia (alleato Nato!) condanna il "vergognoso assassinio" del leader politico di Hamas. L'Iran minaccia che "Israele pagherà un prezzo pesante. È l'Occidente? Sta un po' di qua un po' di là? Ripeterà il solito ritornello "Due popoli due Stati"??? Poveri noi, in che mani siamo...

E.S.

Lettera 15

Caro Dago, uccisione Haniyeh. Come farà Anthony Blinken a spiegare a rimbam-Biden quel che sta succedendo in Medio Oriente dopo che "Sleepy Joe" ha scambiato la sua vice Kamala Harris con Donald Trump? A nessun giornalista o commentatore occidentale viene in mente di porsi questa domanda?

Tony Gal

Lettera 16

Caro Dago, Olimpiadi, secondo il Cio la nostra Angela Carini dovrebbe salire sul ring per disputare un incontro di boxe con un trans algerino. E allora cosa direbbero lor signori se al suo posto noi mandassimo Ilaria Salis col manganello?

Piero Nuzzo

Lettera 17

Caro Dago, il figlio di Ismail Haniyeh: "Mio padre è stato sottoposto a 4 tentativi di omicidio nel corso della sua carriera nazionale, ma è sopravvissuto e oggi Dio suggella il suo martirio come ha sempre desiderato". Stai a vedere che ci scappa un regalo per Benjamin Netanyahu!

Theo

Lettera 18

Caro Dago, con l'acqua Macron meglio di Mosè: la Senna è diventata balneabile giusto il tempo per effettuare le gare di triathlon!

Jantra

Lettera 19

Caro Dago, il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh ucciso da un missile di Israele a Teheran. Guardiani della rivoluzione distratti da un porno?

Lino

Lettera 20

Caro Dago, vorrei sapere cosa ci sta a fare Erdogan nella NATO, un individuo che non perde occasione per schierarsi con i terroristi di Hamas e con Putin. Ma siamo ridotti così male per aver bisogno di un dittatore simile?

FB

Lettera 21

Caro Dago, il presidente palestinese Abu Mazen: "Uccisione Haniyeh atto codardo e pericoloso". Ma non ci avevano detto, un giorno sì e l'altro pure, che i palestinesi non c'entrano nulla con Hamas?

E.Moro

Lettera 22

Caro Dago, le gare olimpiche di Triathlon? Gli sponsor hanno speso un miliardo e mezzo di euro per bonificare la Senna, ovvio che gli atleti dovessero rassegnarsi a nuotare anche nella m*rda!

Elia Fumolo

