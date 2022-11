POSTA! – COVID, BURIONI: “TRASMISSIONE CERVO-UOMO NON È UNA BUONA NOTIZIA”. CERTO, SOPRATTUTTO PER QUEI CONNAZIONALI CHE SONO SOLITI ACCOPPIARSI CON DELLE BELLE CERBIATTE... – IN GIAPPONE IN ARRIVO L'OTTAVA ONDATA DI CONTAGI. SBAGLIO O NOI CON LE ONDATE SIAMO RIMASTI UN PO' INDIETRO? RIDATECI SPERANZA! – CARO DAGO, LETIZIA MORATTI DAL CENTRODESTRA AL CENTROSINISTRA? È IL “GENDER FLUID”

Lettera 1

Dago over Ventennio,

eh sì, come ricordi, sei partito con il tuo sito nell' anno 2000 e dopo la prima settimana avevi collezionato 5 querele e alla faccia di tanti offesi siamo tutti a leggerti ogni giorno. Grazie per averci edotto che Sallusti definisce pezzo di m. e bastardo, con licenza poetica ovviamente, l'algido Saviano. Non si possono comprare tutti i quotidiani, è meritorio il tuo riportare le notizie su due vip e così ci consenti di aggiornare la nostra cultura e i gradi ammessi di espressività di certi poeti tra i più letti nel Paese reale. un tempo anche di santi, navigatori e tutto il cucuzzaro di quell' altro ventennio che continua a dare da mangiare agli anti - pro e cha cha cha. Felice il tempo dei duelli letterari, filosofici ed ideologici.

saluti - peprig -

Lettera 2

Precly, dalle foto sembrerebbe che hai lo stesso stilista di Mughini…

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Caro Dago,

Massacra i genitori e poi rimpiange di non poter dire loro "vi voglio bene". Direi che viene spontaneo chiedersi :"e se gli avesse voluto male"?

Giovanna Maldasia

Lettera 4

E no, cara Giorgia che hai rotto il tetto di cristallo. Come cresci tua figlia ci riguarda tutti se la porti a un vertice internazionale che riguarda tutti noi italiani. Perché milioni di madri in Italia non possono permettersi di portare i figli al lavoro, figurarsi ad un vertice internazionale con la tata, e magari a spese degli italiani. Sostieni che nessuno può dirti come essere madre, ma dimentichi come ti scagli Tu contro le madri omosessuali. Ti dimostri ancora una volta una donna supponente che odia le altre donne.

Anne

Lettera 5

Margherita Buy farebbe bella figura anche in Giappone è Luca Barbareschi che non dovrebbe uscir di casa...

Lettera firmata

Lettera 6

Rapporto da Odessa.

Tanto per sapere. Tutta la città è stata senza elettricità dalle 15.00 di ieri pomeriggio alla 10.00 di stamattina ora locale. Ciò significa semplicemente: niente luce, né gas, né altra energia, né riscaldamento, né cibo caldo, né supermercati aperti, né semafori, né tram, né filobus, né stazioni di servizio aperte, né internet, né insomma tutto quello che serve per vivere oggi. Le temperature notturne sono già sotto zero. E continuano a piovere missili russi.

Francisco o primeiro.

Lettera 7

Caro Dago, Giorgia Meloni velocissima nell'apprendere come comportarsi a livello internazionale. Sul missile caduto in Polonia è stata zitta, attendendo di sentire quale sarebbe stata la linea della Casa Bianca. Quindi ha fatto un copia e incolla vocale, dicendo che in ogni caso quanto successo era "colpa della Russia", e ha fatto un figurone!

Tas

Lettera 8

Caro Dago, Marmolada, Protezione civile: "Futuri crolli non sono da escludere". Perdono tempo a prevedere l'ovvio. Sui ghiacciai crolli primaverili/estivi ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Col riscaldamento globale quello che cambia, rispetto al passato, sono le quote: più alte perché a valle il ghiacciaio non c'è più.

Elia Fumolo

Lettera 9

Dago,

Sui migranti e' logico impuntarsi come sta facendo il ministro Piantedosi. Altrimenti continueremo ad essere il parcheggio d'europa. L'accoglienza e' doverosa ma non indiscriminata e sotto ricatto Ue.

MP

Lettera 10

Caro Dago, ma la Meloni è obbligata a tenersi quel "perdente" e inconcludente di Salvini? Anche no!

FB

Lettera 11

Caro Dago,

Letizia Moratti dal centrodestra al centrosinistra? E’ il “gender fluid”.

Saluti. Usbergo

Lettera 12

Missili Polonia, Zelensky: "Non so cosa sia successo, non abbiamo certezze, neanche il mondo lo sa". Strabiliante, se si pensa che soltanto ieri affermava di poter esibire le prove certe che erano stati i russi!

Theo

Lettera 13

Caro Dago, "genitore - uno dei due individui da cui una terza persona immediatamente discende, in senso biologico". Quindi, a rigor di logica, "genitore 1" o "genitore 2" sono solo quelli biologici. Nel caso di famiglie arcobaleno - due genitori dello stesso sesso - si potrebbe avere al massimo "genitore 1" e "genitore 3", nel senso che si tratta di un genitore biologico e di uno adottante. Per arrivare al caso di coppie etero o arcobaleno che adottano un figlio non loro: in questi casi, non essendoci genitori biologici, si potrebbero avere solo "genitore 3" e "genitore 4". Una soluzione che potrebbe accontentare tutti?

SdA

Lettera 14

Dagovski polacco,

i Russi hanno iniziato la guerra a primavera. Ti sembra logico che la finiscano prima dei mesi freddissimi?

O pure il Generale Inverno è mito mainstream?

Aigor bosniaco

Lettera 15

Caro Dago,

il deputato Aboubakar Soumahoro si batte contro la stretta al supporto dato dalle ONG al traffico di migranti.

A leggere le notizie ipotizzo il perché: serve carne fresca per rimpolpare le cooperative dei suoi parenti.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 16

Caro Dago, Covid, Burioni: "Trasmissione cervo-uomo non è una buona notizia". Certo, soprattutto per quei nostri connazionali che sono soliti accoppiarsi con delle belle cerbiatte...

Lino

Lettera 17

Caro Dago, clima, Cop27: "Continuare gli sforzi per l'Accordo di Parigi". Significa che va bene continuare ad andare in direzione opposta?

Ferguson

Lettera 18

Caro Dago l'incidente missilistico dell' altro giorno ha evidenziato qualche problema di qualità dei missili russi sia se sparati da loro o dalla contraerea ucraina: da cui la richiesta di "aggiornare" le forniture ( visto anche che sono gratis) col Sistema Patriot.

Amandolfo

Lettera 19

Caro Dago, il Cremlino: "Gli Usa possono ammorbidire Kiev con la loro influenza". Ancora meglio con il Covid, visto che c'è.

Bibi

Lettera 20

Caro Dago, Covid, in Giappone in arrivo l'ottava ondata, aumentano i contagi. Sbaglio o noi con le ondate siamo rimasti un po' indierro? Ridateci Speranza!!!

Nino