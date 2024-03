POSTA! - PAPA FRANCESCO HA INVITATO L'UCRAINA AD ALZARE BANDIERA BIANCA, IN PRATICA SOSTENENDO CHE, QUANDO L'AGGRESSORE È NETTAMENTE PIÙ FORTE, È INUTILE DIFENDERSI. HA RAGIONE? FORSE SÌ, MA, A PARTE OGNI CONSIDERAZIONE SU COME SAREBBE CAMBIATA LA STORIA DEL NOVECENTO CON QUESTO ATTEGGIAMENTO, PERCHÉ NON HA FORMULATO LO STESSO INVITO AD HAMAS CHE, OLTRETUTTO, HA MOLTE RESPONSABILITÀ PER LE ATTUALI SOFFERENZE DEL POPOLO PALESTINESE?

MATTEO SALVINI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

L’autonomia differenziata è una tragedia. Il voto differente in ogni Regione è una commedia.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, Cnn: "La Russia produce tre volte più munizioni di Usa e Ue". Però a fake news più o meno stiamo pari...

SL

Lettera 3

Caro Dago,

Marsilio, romano e risiede nella capitale, è stato riconfermato governatore della regione Abruzzo. Allora evidentemente lo smart working è efficace come metodo di lavoro.

Un caro saluto,

MARCO MARSILIO RIELETTO GOVERNATORE - MEME BY VUKIC

Mary

Lettera 4

Caro Dago

Giuseppe Conte: come passare da “Il vento è cambiato” a “E’ arrivata la bonaccia”.

Saluti, Usbergo

Lettera 5

A Dagospia.

Sono lì tutti a fare grandi discorsi sull’Ucraina. Armi sì, armi no; soldati NATO sì, soldati NATO no e poi bandiera bianca sì, bandiera bianca no. Quel che conta veramente è l’animo dei combattenti ucraini.

SAPONE DI MARSILIO - MEME BY EMILIANO CARLI

Gli Ucraini e i Russi si conoscono molto bene, da secoli. In entrambi i fronti non si vuole più morire inutilmente e tutti sono convinti, specialmente i Capi Ucraini, che sarà difficile cambiare le sorti del conflitto volgendole a favore dell’Ucraina senza immense perdite umane, in entrambi gli schieramenti.

La propaganda dei Russi e degli Ucraini non è più in grado di spingere all’estremo sacrificio i soldati e a differenza della Prima Guerra Mondiale non si fucilano più i “vigliacchi” che si rifiutano di combattere. La conclusione è logica: tutti pensano solo a salvare la pelle. La domanda esistenziale che molti Ucraini si pongono è:"Morire per la Crimea? Perché morire ancora per Mariupol?”.

Olho.

Lettera 6

Caro Dago, facciamo il punto post Abruzzo. Le madonne pellegrine Todde e Bersani sono rientrate nei loro alloggi, il "campo larghissimo" è ininfluente, i leaderini Schlein e Conte che con molta arroganza avevano preannunciato la fine della Meloni devono confrontarsi con un risultato scadente e quasi sicuramente non arriveranno alle prossime elezioni...

VOLODYMYR ZELENSKY - FORUM UKRAINE YEAR 2024 - CONFERENZA STAMPA

FB

Lettera 7

Caro Dago, ramadan, Biden: "Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento. Quest'anno arriva in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. Sono stati uccisi più di 30mila palestinesi, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini". Come no. Ha parlato il presidente della nazione che ha vendicato Pearl Harbor con due atomiche: quelle non crearono "sofferenze"?

Casty

Lettera 8

joe biden discorso sullo stato dell unione 2024 3

Caro Dago, trovo disturbante e ipocrita che quelli che combattono il razzismo contro i neri, scrivendo addirittura la sceneggiatura di un film filo-immigrazionista, sono poi gli stessi che reiterano dichiarazioni razziste sugli ebrei.

Il Gatto Giacomino

Lettera 9

Esimio Dago,

Papa Francesco ha invitato l'Ucraina ad alzare bandiera bianca, in pratica sostenendo che, quando l'aggressore è nettamente più forte, è inutile difendersi. Ha ragione? Forse sì, ma, a parte ogni considerazione su come sarebbe cambiata la storia del Novecento con questo atteggiamento arrendevole, perché non ha formulato lo stesso invito ad Hamas che, oltretutto, ha molte responsabilità per le attuali sofferenze del popolo palestinese?

Bobo

Lettera 10

BA-HAMAS - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, Guterres (Onu): "A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta". Ben detto. È ora che l'Egitto accolga chi scappa da guerre, fame e povertà, come facciamo noi tutti i giorni. O forse gli arabi sono esenti dall'obbligo al rispetto del diritto internazionale?

Ettore Banchi

Lettera 11

Caro Dago, nelle caldaie di casa Elkann trovati i documenti delle assunzioni fittizie della servitù di Marella Agnelli. Che pezzenti! Alimentavano le caldaie a carta perché avevano finito i soldi per il gas?

L.Abrami

Lettera 12

Caro Dago, Oscar, 'Io capitano' non si aggiudica il premio come miglior film straniero, andato a "La zona d'interesse". Ormai i migranti non piacciono più nemmeno a Hollywood!

E.S.

Lettera 13

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza

Caro Dago, leggo su un quotidiano. La deputata Quartapelle dichiara: "Pace è in giustizia e sicurezza per Kiev. Credo che sia da tenere alta la bandiera dell'Ucraina, che è la bandiera della giustizia, della difesa dei confini nazionali, ecc. ecc.." Ma questa è del PD, o è solamente una donna che RAGIONA?

Inviatela a sostituire la Schlein!

Cari saluti.

Cips:

sede della mezzaluna rossa di khan yunis bombardata da israele 3