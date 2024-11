POSTA – CARO DAGO, A FORZA DI ANDARE AVANTI E INDIETRO DALL'ALBANIA, RISCHIAMO LA DENUNCIA PER SEQUESTRO DI PERSONA DAI MIGRANTI PENDOLARI. SAREBBE INTERESSANTE CAPIRE SE CI SIA UN DANNO ERARIALE PER TUTTI QUESTI VIAGGI CON RITORNO DOPO POCHI GIORNI. NON SI TRATTA PIÙ DI CAPIRE CHI ABBIA "RAGIONE", MA…

Lettera 1

Caro Dago

Solo tu puoi chiarirmi il dubbio: perchè "zecche rosse"?

Tutte le zecche che ho visto finora (molte mi hanno anche beccato) sono nere; rosso è semmai il sangue delle loro vittime, che le tiene in vita.

Saluti

Un dipendente della Zecca di Stato

Lettera 2

A forza di andare avanti e indietro dall'Albania, rischiamo la denuncia per sequestro di persona dai migranti pendolari. Sarebbe interessante capire se ci sia un danno erariale per tutti questi viaggi con ritorno dopo pochi giorni. Non si tratta più di capire chi abbia "ragione", ma di chi abbia il buon senso di fare la cosa giusta, compatibilmente con le leggi. Ed a vedere i contendenti, nessuno delle parti può vantare soggetti dotati. Saluti Il Gandi

Lettera 3

Caro Dago, oltre che della pena, adesso non c'è più neanche la certezza della legge o meglio della sua interpretazione. Ed allora, se deleghiamo il compito ad un semplice giudice - come nel caso Albania - aboliamo la Consulta, unico Organo Costituzionale titolato a farlo.

Antonio Pochesci

Lettera 4

Caro Dago , anche gli ultimi immigrati portati in Albania andranno riportati in Italia secondo una sentenza dei giudici . E anche questo viaggio e' gestito da Costa Crociere ... la nave e' la Costa Troppo ( tanto pagano i contribuenti..... )

Marco di Gessate

Lettera 5

Caro Dago, per il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, se "300 persone con le svastiche al collo, la camicia nera, sventolano le loro bandiere marciando al passo dell’oca" a due passi dalla stazione è "un oltraggio alla città". E invece se lo avessero fatto in periferia, come concordato, sarebbe stato un omaggio alla città Medaglia d'oro per la resistenza? Il cervello leporino...

J.N.

Lettera 6

Caro Dago, aggredito con un manganello, dai parenti di una degente che doveva essere dimessa, il primario del Pronto soccorso di Lamezia Terme. Che "fortuna", pensi se si fosse trovato in strada: avrebbe dovuto attendere l'arrivo dell'ambulanza...

EPA

Lettera 7

Caro Dago, toghe rosse e Albania, Elon Musk su X rispondendo ad un utente: "Questi giudici devono andarsene". Se lui si desse una mossa potremmo deportarli su Marte! Sempre che sia in linea col diritto europeo...

Casty

Lettera 8

Caro Dago, Mattarella in Cina: "Rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati". Lo sfruttamento dei lavoratori cinesi con norme di sicurezza da far tremare i polsi?

Edy Pucci

Lettera 9

Caro Dago, se Iran e Israele dovessero iniziare a far guerra sul serio, i maggiori leader occidentali e mondiali si riunirebbero seduta stante. Quindi se nessuno di loro partecipa alla Coo 29 di Baku sui cambiamenti climatici, va da sé che, al netto della propaganda, non vi è alcun allarme, altrimenti ci andrebbero di corsa!

Kevin DiMaggio

Lettera 10

Dago,

in svezia i musulmani protestano compatti, reclamando diritti e denunciando presunti torti. Uguale a quello che fanno nei loro paesi, dove ogni giorno assistiamo a proteste. Ma quanto stupidi siamo, per continuare a farci sommergere dai musulmani?

MP

Lettera 11

Caro Dago

Italia – Albania, Albania – Italia : dei palleggi che neanche Sinner…

Saluti, Usbergo

Lettera 12

Caro Dago, controlli dei Nas nelle mense scolastiche d'Italia: "Pasti carenti, trovati insetti ed escrementi di roditori". Ma perché, la farina di grilli autorizzata dall'Ue non è altro che "insetti e m*rda"? O prima della produzione agli ortotteri viene praticato un enteroclisma?

Maury

Lettera 13

Caro Dago, l'Italia rassicura Zelensky sulla fornitura di armi. Tranquillo, avrà quel che gli serve a costo di cercare sotto tutte le auto di Napoli.

Raphael Colonna

Lettera 14

Non solo Marco Rizzo è andato in brodo di giuggiole per la vittoria di Trump. In molti sono andati in visibilio, a partire dal conduttore della trasmissione La Zanzara, che, pur mostrando parecchie incertezze alla vigilia delle elezioni, esclamava: 'Non succede, ma se succede'. Ma si sono resi conto che il Donald ha vinto contro la Harris, il cui carisma sembra paragonabile a quello della Lucarelli quando solleva le palette a Ballando?

Dark Fenix

Lettera 15

Caro Dago, il presidente dell'Azerbaigian, che ospita la Cop29, Ilham Aliev: "Petrolio e gas sono un dono di Dio". Devono essere volate mazzette grandi come mattoni per organizzare la conferenza sul clima in un posto simile. È come se per esaltare i valori dello sport si fossero organizzati i Mondiali di calcio in Qatar!

John Reese

Lettera 16

Caro Dago, un negazionista del cambiamento climatico, Lee Zeldin, e' stato chiamato da Donald Trump a guidare l'Epa, l'agenzia per la protezione dell'ambiente. Nel resto del mondo non è così. Semplicemente i leader dei grandi Paesi se ne fottono personalmente della vicenda disertando in massa la Cop29 sul clima di Baku.

Mark Kogan

Lettera 17

Dagonzo

Ma cosa ha fatto il papa agli americani che continuano a votare Trump? Poi mi vengono in mente i vari Castro, Sanchez, Maduro, Morales, tutti amici di Bergoglio , e capisco il perché.

Icj

Lettera 18

Caro Dago, Corriere della Sera: "[...] gli ultimi sondaggi danno la popolarità di Zelensky al 59 per cento“. Ma guarda un po': noi pensavamo fosse testa a testa con Kamala Harris!

John Doe Junior

Lettera 19

Caro Dago, dopo che cani e porci, attori e registi, politici e giornalisti, intellettuali e imprenditori hanno detto per anni peste e corna di Silvio Berlusconi con gli applausi della sinistra, adesso gli stessi scoprono le "ingerenze straniere" perché Elon Musk ha detto 4 parole sulle toghe rosse. Due chiappe col buco in mezzo al posto della faccia!

Greg