POSTA – CARO DAGO, PER PAPA FRANCESCO “NON ACCOGLIERE I MIGRANTI È UN PECCATO GRAVE”. SULLA “FROCIAGGINE”, INVECE, SI PUÒ ESSERE UN PO' PIÙ ELASTICI? – MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA, RUBINI: “IL MIO LEOPARDI È DIVERSO DA COME LO ABBIAMO CONOSCIUTO A SCUOLA”. SOSTENITORE DELLA COMUNITÀ LGBTQ+ AL...“L'INFINITO”?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

sergio rubini leopardi il poeta dell’infinito

Caro Dago, Mostra del Cinema di Venezia, Rubini: "Il mio Leopardi è diverso da come lo abbiamo conosciuto a scuola". Sostenitore della comunità Lgbtq+ al..."L'Infinito"?

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, la Cina avverte gli Usa: "Basta collusione militare con Taiwan". Xi deve aver fatto due più due e ora teme che dopo la puntata di "Scherzi a parte" con l'Ucraina che "occupa" la Russia ce ne sia una dove Taiwan si fa uno spezzatino del Dragone?

SdA

Lettera 3

claudio lotito telefoni

Caro Dago,

se, per il rinnovo de Presidente della Lega di serie A, il Presidente Lotito fa valere il suo peso...non c'è n'è per nessuno. Solo Gerard Depardieu potrebbe tentare di contrastarlo...

Luca

Lettera 4

Vorrei gentilmente sapere perché ogni volta che parlate della Meloni dovete denigrare il quartiere Garbatella. Lo trovo molto offensivo.

Distinti saluti da un' abitante che invece ama molto questo quartiere.

PR

Lettera 5

Caro Dago, Kamala Harris è in testa di due punti nella media dei sondaggi presidenziali nazionali del Washington Post. Quindi in qualche giorno ha già perso 3 punti, visto che era arrivata a +5?

Greg

Lettera 6

IUS WE CAN - MEME BY EMILIANO CARLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA

Caro Dago, scuola, Anief: mancano 110mila cattedre di sostegno. Si usino i banchi a rotelle così almeno non restano inutilizzati nei magazzini!

RPM

Lettera 7

Caro Dago, un ex giornalone nel suo sito mette in guardia gli italiani! "Le mani della destra sul cinema italiano", è solo il caso di ricordare che la destra (ormai molto lontana) è stata quella che ha fatto nascere il cinema italiano, il festival di Venezia, Cinecitta, Centro sperimentale di cinematografia...studiare un pochino da quelle parti proprio no?

FB

Lettera 8

XI MAS - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago,

bel titolo, complimenti. “Xi JinpIng incontra il consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan e si traveste da colomba.” Mentre invece, come sappiamo, è un falco guerrafondaio. Vorrei essere illuminato: con quali nazioni la Cina è in guerra? Quante bombe hanno sganciato i cinesi negli ultimi anni e contro chi? Quante basi militari la Cina ha all’estero? In questo secolo, quante persone sono stata ammazzate dalle forze armate cinesi?

L. A. Voisin

Lettera 9

Pavel Durov, fondatore di Telegram, è accusato in Francia, perché non avrebbe verificato e impedito che sulla sua piattaforma Telegram gli utenti trattassero di narcotraffico, frode, diffusione di materiale pedopornografico etc.. (censura a priori ?). Mi aspetto dunque che il fabbricante del coltello che è stato usato da un jihadista a Solingen per uccidere 5 persone sia accusato di aver prodotto e messo in circolazione un coltello che ha seminato la morte. E cosi anche tutte le società telefoniche dovrebbero essere incriminate perché sui loro fili/onde circolano truffe, minacce, stalking... Ai miei tempi si diceva che la responsabilità è personale e ciascuno è responsabile dei SUOI atti…

Un lettore con telefono

pavel durov 3

Lettera 10

Caro Dago

l’ha detto ieri Renzi, che più di vincere le elezioni vuol far “cadere il governo Meloni”. Quindi dimostra poco ‘fair play’ politico e di essere, come già visto in passato, proprio uno che rompe… i governi.

Saluti, Usbergo

Lettera 11

Caro Dago, Francia, per Pavel Durov libertà condizionale dietro una cauzione di cinque milioni di euro. Gli è andata da Dio! Pensi a nuotatori e triatleti costretti a tuffarsi nella Senna...

John Doe Junior

Lettera 12

Caro Dago, grande Travaglio! Ha descritto da par suo l'atteggiamento di Renzi, che da King maker è diventato simile ad una ex bella signora che nessuno vuole più e si "offre" gratis a chiunque...

FB

Lettera 13

VIA FROCIS - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, per Papa Francesco "Non accogliere i migranti è un peccato grave". Sulla "frociaggine", invece, si può essere un po' più elastici?

Gary Soneji

Lettera 14

Caro Dago, Sigourney Weaver alla cerimonia di apertura dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia: «L’arrivo di Kamala Harris mi emoziona». Ovvio. E sarebbe stato così anche per "Alien" se nel famoso film lei fosse stata un po' più tollerante ed inclusiva.

Sasha

Lettera 15

Caro Dago, Kiev: "Tutte le centrali idroelettriche colpite dai russi". Grazie a Putin gli ucraini potranno risparmiare più kilowattora che con l'ora legale!

Maxi

Lettera 16

RENZI ALLA FESTA DELL'UNITA' DI PESARO

Caro Dago, Tajani: "Forza Italia mai al governo con Pd e M5s". Sarebbe sorpreso se gli dicessimo che è già successo con quello guidato da Draghi?

P.T.

Lettera 17

Caro Dago,

non toccatemi la Mosetti, un personaggio TV troppo poco valorizzato in Italia. Chi se non lei poteva interpretare al meglio la legge della maniglia, prima mamma e poi la figlia ma invertendo i generi? Bravissima Antonella! Finalmente girl power!

Saluti alla legge del maniglio?

Lisa

Lettera 18

RENZI ALLA FESTA DELL'UNITA' DI PESARO

Caro Dago; ci si chiede cosa mai sia andato fare Pavel Durov in Francia. Forse è andato a rilevare il posto vacante lasciato da Alain Delon?

Valter Coazze

Lettera 19

A Dagospia.

Il Presidente ucraino sta mostrando tutta la sua paura. Ne ha ben motivo, perché il fulcro dell’ultima linea di difesa ucraina sta cedendo. Putin sta tentando di dare la spallata decisiva per la sua vittoria, anche se parziale.

Se i Russi prendono Pokrovsk, poi avranno la strada spianata per arrivare in fretta a Dnipro e a Zaporizhya.

Game over.

Olho.

yacht bayesian

Lettera 20

A proposito del veliero affondato Non hanno letto le mappe meteo, non hanno ascoltato i messaggi meteo, la deriva non era nella posizione giusta, i portelloni erano aperti (aperti!). Prima che il veliero affondasse si era appena concluso un party. E un party per gli inglesi è un'occasione per bere grande quantità di alcolici gratis. E se fosse questa la spiegazione di mappe non lette, messaggi non ascoltati. deriva nella posizione sbagliata, portelloni aperti (aperti!!!)?

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Guido Araldi