Riceviamo e pubblichiamo:

ROBERTO SPERANZA

Lettera 1

Caro Dago, il ministro Speranza: "Senza limitazioni la convivenza con il virus è destinata al fallimento". Saremmo costretti a separarci dal Covid?

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, nuovo Dpcm: chi viola le regole rischia multe e l'arresto. E si capisce. Mica siamo terroristi islamici in transito per andar a sgozzare gente in Francia!

VINCENZO DE LUCA - MEME

Antonello Risorta

Lettera 3

Caro Dago, nuovo Dpcm, chi non avrà un valido motivo per circolare, potrà incorrere in una sanzione da 280 euro, che può arrivare a 560 in caso di recidiva. Vale anche per gli africani?

Sonny Carboni

Lettera 4

Giulio Regeni

Caro Dago, covid giustamente lombardi, piemontesi, calabresi e valdostani si chiedono come mai la Campania, vista la grave situazione di Napoli, non sia anch'essa "zona rossa". Ma è governata dal Pd! Quindi è zona rossissima!!!

EPA

Lettera 5

Caro Dago, espulso un egiziano che avrebbe voluto compiere una strage tra i mercatini di Natale. Ah, quindi dopo quel che è successo a Giulio Regeni si considera l'Egitto un Paese rispettoso dei diritti umani dove i migranti possono essere rimpatriati? Se l'avesse deciso Salvini quand'era al Viminale sarebbero stati tutti zitti come ora?

Oreste Grante

GIUSEPPE CONTE CON BABBO NATALE

Lettera 6

Caro Dago, Dpcm, Conte: "Contenere curva per far ripartire consumi a Natale". Ma se tanta gente a causa del lockdown non può lavorare, dove prenderà i soldi da spendere?

Nereo Villa

Lettera 7

Dagovski, Lockdown regionale. Chiudiamoci e ripartite.

Aigor

GIUSEPPE CONTE HA UN ART ATTACK

Lettera 8

Caro Dago, casi Covid in Europa, l'Oms invita gli Stati Ue a misure "mirate e proporzionate", ma ritiene che le scuole debbano rimanere aperte "fino alla fine" ed essere chiuse solo come extrema ratio. Fino alla fine, cioè quando la gente comincerà a morire per strada?

Yu.Key

ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO

Lettera 9

Caro Dago, Covid, Zingaretti: "Ordinanza per 5310 posti letto". Più veloce della luce! Non vuole farsi trovare impreparato con la seconda ondata che è partita due mesi fa?

Fabrizio Mayer

Lettera 10

Leggiadro Dago. Dopo quanto sta succedendo , negli Stati Uniti alle prossime elezioni ci manderanno gli Osservatori dell'ONU a controllarne la regolarità?

lashana lynch in 007 no time to die 1

Cordialità.

Phantomas

Lettera 11

Caro Dago, nel prossimo film di 007 l'agente segreto più famoso del mondo sarà interpretato da una donna nera. Speriamo che a qualche politically correct non venga in mente di rifare "Indovina chi viene a cena" con due gay che vanno a casa della famiglia arcobaleno di "lei" per annunciare che hanno deciso di affittare un utero.

Maxmin

Lettera 12

Caro Dago, attacco terroristico a Vienna, perquisite le abitazioni in Germania di quattro uomini con cui l'attentatore avrebbe avuto contatti. Ormai i terroristi musulmani si sono sistemati alla grande in tutta Europa. È casa loro.

Kujtim Fejzulai - attentatore di vienna

Del resto se ci sono degli imbecilli che mandano le navi a prenderti fino in Africa, stendendo tappeti rossi nell'accoglierti e anziché tenerti in prigione se combini qualcosa ti lasciano libero come un uccel di bosco, perché non approfittarne?

Marino Pascolo

Lettera 13

Caro Dago, Usa 2020, nonostante sin dall'inizio tutti i principali organi d'informazione - Cnn, New York Times, Washington Post, etc - avessero detto che il risultato era incerto, Joe Biden fin dalla una di notte di martedì è apparso in tv dicendosi sicuro che bastava avere pazienza e la vittoria sarebbe arrivata. E quindi ora che i fatti sembrano dargli ragione le ipotesi sono due: o ha la palla di vetro o i suoi avevano le schede precompilate.

giuseppe conte regioni

Tommy Prim

Lettera 14

Caro Dago, non è vero che il Governo non ha fatto niente tra la prima e la seconda fase della pandemia. A giugno ha allestito infatti lo show degli Stati Generali a Villa Pamphili a Roma che però sono serviti a Conte, novello Re Sole, solo per autocelebrarsi tra gli squilli di tromba della cortigianeria mediatica.

attentato a vienna 8

E il Premier con la pochette è rimasto talmente inebriato dai fasti che è ritornato con i piedi per terra solo quando ormai era troppo tardi. E che fine hanno fatto le 15 task force con i 450 componenti dopo essere state "usate" soltanto da contorno alla passerella del Premier? Sono state rinchiuse anche loro in lockdown?

Antonio Pochesci

Lettera 15

ALESSANDRO BARBERO 2

Dago darling, meno male che raramente riesco a vedere RaiStoria. L'altro ieri pomeriggio, in un programma paremi diretto dal rampantissimo Alessandro Barbero, si parlava delle guerre di religione in Francia con filmati orrendi. La regina (di Navarra) Margot ambiva a diventare regina di Francia. Ma quando mai! Dopo essere stata sorella di ben 3 re di Francia e moglie di un futuro re, le bastava essere regina assoluta di "caxxi". Il fratello Enrico III, in tanti anni di matrimonio con una devota duchessa di Lorena, non riuscì a diventare padre e i Valois si estinsero con lui.

GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

Ci vuol tanto nel 2020 (!) a dire che era troppo gaio? Tempo fa avevo visto una scena in cui il puzzolente Enrico IV, marito della profumatissima Margot, arrivava in un castello. Aveva freddo, ma raccomandò ai suoi servi di non bruciare troppo legna al fine di salvare il verde delle foreste francesi. Mezzo millennio fa!

Quando la Francia era quasi tutta una foresta e c'erano persino così tanti lupi che a volte assalivano gli umani. Poco ci manca che mettano negli sceneggiati storici revisionisti (secondo lo spirito del tempo di oggi) una Greta Thunberg che va protestare a Versailles perché la costruzione del grande castello reale del Re Sole non era ecosostenibile! Meglio la biodiversità di paludi e zanzare? Riverenze

donald trump meme

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, presidenziali Usa. Riguardo i Repubblicani, Massimo Gaggi scrive sul Corriere della Sera che "I risultati dell'Election Day indicano che il partito è andato meglio del suo leader, conquistando agevolmente maggioranze locali anche in Stati come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania che Trump ha perso o nei quali sta combattendo fino all'ultimo voto". E quindi questo avvalora ancora di più la tesi di Donald della truffa elettorale. I sondaggi-bufala davano i Repubblicani in disfatta e Biden presidente con una marea di voti.

attentato a vienna 18

Dunque se adesso ci si ritrova con i primi che vincono agevolmente e Trump che perde per voti strizzati fuori dal nulla con le ultime schede scrutinate dopo giorni dal voto, significa che qualcosa non quadra. Sempre che non si voglia sostenere la bizzarra tesi che gli elettori repubblicani si sono riversati in massa alle urne attratti dalle "meraviglie" del proprio partito ma non da quelle di chi lo guida, l'attuale inquilino della Casa Bianca. Suvvia, anche le barzellette seguono una logica!

F.G.

DONALD TRUMP JOE BIDEN BY EDOARDOBARALDI

Lettera 17

Non facciamo i finti tonti e i veri democratici con i brogli degli altri, caro Dagos. Ovvio che è più facile manipolare sondaggi e conteggi di schede postali, è chiaro che possono falsificarsi meglio identità dove non esiste carta d'identità, è un gioco da g-men e antifa-boys al potere nei media mettere su una 'pista russa' che parte da Italia e Uk e diffondere la bufala messa in giro dalla macchina a pieno regime del Deep State e silenziare quando viene smontata e rottamata: come lo è, facile facile, tirar fuori dalla manica l'asso truccato di voti postali che ribaltano quello ai seggi.

joe biden

Dimostrando, fra l'altro, che gli elettori di Biden, eco-vegan-igienisti uniti del mondo, non rischiano di andare a votare perché non si fidano nemmeno delle precauzioni che vorrebbero imporre a tutti: mentre i sostenitori di Trump sfidano virus e code di attesa pur di votare, con la mascherina, per uno di loro. Sì, chiamatelo puzzone: ma a puzzare di imbroglio, da quattro anni in qua, sono quelli con la puzza sotto il naso. E hanno votato il tipo che ci voleva per un fiuto come il loro.

Raider

Lettera 18

bernie sanders comunista 1

Caro Dago, Usa 2020, con settimane di anticipo, in in talk show televisivo, il senatore democratico Bernie Sanders aveva raccontato come sarebbero andate le elezioni: «Potrebbe accadere che alle 10 di sera della notte delle elezioni, Trump starà vincendo in Michigan, in Pennsylvania, in Wisconsin e andrà in televisione per dire 'Grazie americani per avermi rieletto, è tutto finito, buona giornata'.

Ma poi il giorno successivo e quello dopo ancora, tutti i voti via posta inizieranno a essere contati e si scoprirà che Biden ha vinto in quegli stati e a quel punto Trump dirà 'Ecco? Vi ho detto che c'erano delle frodi. Vi avevo detto che i voti via posta sono truccati. Quindi ora non ce ne andremo'».

joe biden contro trump che si toglie la mascherina

Come dicono gli americani la tipica "smoking gun". I brogli non si possono improvvisare su due piedi, vanno organizzati con cura. E solo chi li organizza può raccontare in anticipo per filo e per segno come si svolgeranno i fatti.

Sorprende che "Crazy Bernie” sia stato così scemo da farsi scappare tutto in tv. Almeno Joe Biden è riuscito a trattenersi fino alla chiusura delle urne quando, nonostante l'ampio vantaggio in tutti gli Stati chiave di Donald Trump, ha dichiarato con gran sicurezza che i Dem erano "sulla strada giusta per la vittoria".

G.S.

ROBERTO SPERANZA E DARIO FRANCESCHINI fejzulai kujtim attentatore di vienna attentato a vienna 9