POSTA! - RISTORANTI E BAR DOVRANNO CHIUDERE ALLE 24, MA DALLE 21 SARÀ VIETATO CONSUMARE IN PIEDI. E QUINDI TUTTI SEDUTI PER TERRA O SUI MARCIAPIEDI AD INTRALCIARE ANCORA DI PIÙ IL PASSAGGIO? – DURANTE LA PANDEMIA DUE ITALIANI SU TRE HANNO RISCOPERTO IL GUSTO DI CUCINARE. E MAGARI NEL PENTOLONE CI AVREBBERO MESSO VOLENTIERI ANCHE QUALCHE MINISTRO...

Caro Dago, coronavirus e movida, ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi. E quindi tutti seduti per terra o sui marciapiedi ad intralciare ancora di più il passaggio?

L.Abrami

La "delazione" danneggia il singolo individuo incivile. L'omertà (tipicamente malavitosa) danneggia tutta la comunità!

Lesteve

ROBERTO SPERANZA IN AUTO SENZA MASCHERINA

Caro Dago, da inizio anno siamo arrivati a 125 decreti legge approvati in gran parte con la fiducia, sono 12,5 al mese! Non solo, il numero di articoli per dl è impressionante... Visto che il Parlamento è di fatto esautorato, che i Ministri sono in giro a fare bella mostra di sé, chi provvede a questa produzione di regole? Le task forces?

Ma davvero crediamo di essere in democrazia?

Plinio

coronavirus ristorante 6

Caro Dago, Covid, festa in ospedale a Bari, un medico positivo e 19 negativi. La movida in altri luoghi con altri mezzi.

Vic Laffer

In risposta al buon Cazzullo che si trova spaesato senza Taxi -pora stella - a Roma: PiJA LA METROOOO. Poi faccia un bell'editoriale dove ci spiega quello che non sa.

Saluti

Srb

aldo cazzullo foto di bacco

Caro Dago, Cazzullo scopre che a Roma mancano i tassisti, ma si guarda bene dal parlare di una lobby che ha fatto tremare molte giunte capitoline che volevano aumentarne il numero. Si chiede anche perché smettano di lavorare così presto...mah, sarà perché si accontentano del poco reddito che denunciano al fisco ovvero ca. 15.000 euro all'anno!?

Ah saperlo! Ma forse un giornalista vice direttore oltre che protestare dovrebbe anche indagare, o no?

fila per i taxi a roma termini 4

Saluti

Paolo

Craro Dago, il nuovo iPhone 12 avrà uno zoom digitale 30X. Bello, ma con quello che costerà preferisco avvicinarmi ogni volta a piedi al soggetto da fotografare e lasciare il gioiellino in esposizione sugli scaffali dei negozi.

Casty

barbara d'urso contro iconize 8

Caro Dago, la D'Urso s'infervorisce e cazzia l'influencer Iconize perchè, mentendo sulla falsa aggressione omofoba, "ha preso in giro tutti quanti !!!"

Ma veramente pensa che gli italiani non abbiano altro a cui pensare? Ma che cazzo ce ne frega !!!!!

Robi

iconize 4

Caro Dago, non solo sei un negazionista (nel senso che neghi che stiamo andando, e spediti, verso un regime autoritario) ma apprendo che sei anche favorevole alla delazione! Complimenti! Manca solo che ci imponi la Trabant come unico mezzo possibile di trasporto privato dopodiché potrai essere nominato membro onorario della Stasi. Ma smettila dai... ;)

Paul

Esimio Dago, ormai sono un vostro accanito lettore da molti anni, ma devo dire che ultimamente sotto il profilo del gossip politico non ne becchi più una. Io tirerei un pò le orecchie ai tuoi informatori. Non ci siamo proprio. Parli di rimpasto del governo da mesi e mesi: nulla di fatto. Parli di MES da mesi e mesi: nulla di fatto. Parli di governo in caduta libera: nulla di fatto. Parli della Lega Europeista: nulla di fatto. Ora parli di giugno 21 per la crisi di governo. Altro buco nell'acqua?

Il tuo carissimo lettore AndiBi

fila per i taxi a roma termini 5

Caro Dago, ma non è che siamo così profondamente cialtroni che persino nel dramma del Covid non siamo capaci di amministrarci da soli? Pare proprio di sì. Basta guardarsi intorno. Mostriamo quello che siamo: il popolo dei furbi che aspetta il fesso che gli risolva i problemi aggratis.

Ma esiste? Boccaloni ! (trad.: ingenui e sprovveduti creduloni).Se Torbella fosse più furba di Wall Street la borsa starebbe a Torbella e non a Wall Street. Ti pare? Siamo senza speranza e senza futuro. Desolatamente tuo, Gente Deborgata.

marmi torlonia

Egregio signor Dagospia, da anni le persone di normale ignoranza vanno dicendo che l'eccesso di burocrazia è esiziale per il "sistema". Oggi alcune persone colte (poche) se ne stanno accorgendo. Ma è tardi, è una guerra già persa. Il sistema è invaso e attaccato da saprofiti (tutti colti, ben inteso) che si nutrono dell'eccesso di burocrazia e delle consequenziali risultanze. Ben distintamente saluto.

donald trump e anthony fauci

Ottoblick

(P.S. Anche Nostra Élite G. Mughini, constatazione su Dagospia, si è accorto dell'utilità della fattura elettronica)

Caro Dago, siccome Trump ha avuto il Covid, adesso ogni volta che fa qualcosa subito viene riportato il commento di Anthony Fauci. Ma non era Joe Biden l'avversario di Donald per la Casa Bianca?

J.R.

GIUSEPPE CONTE MEME

Caro Dago, il premier Conte: "Escluderei un nuovo lockdown e lo dico a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per prevenirlo". A ragion veduta hanno lavorato anche per il Recovery Fund. Dove sono i soldi?

Pino Valle

conte meme

Caro Dago, nuovo Dpcm: "Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6". Quindi a Villa Certosa di Berlusconi, nell'attico di 400 mq o in un monolocale di 50 mq è uguale: 6 persone?

Leo Eredi

Caro Dago, focolaio di coronavirus a Mortara, nel Pavese, dove 56 delle 57 suore che vivono al centro sociale Pianzola sono risultate positive. Cosa ci si poteva aspettare col Grande Capo - Papa Francesco - che dà l'esempio non indossando mai la mascherina?

Raphael Colonna

VIRGINIA RAGGI ANPI

Caro Dago, la Raggi è stata sicuramente la sindaco peggiore che Roma abbia a avuto, per incompetenza, incapacità e arroganza, doti del grillino doc, alle quali va aggiunto il loro DNA , la fame di potere e poltrone.

Infatti la Raggi, con sprezzo del ridicolo si è affrettata a ricandidarsi per " completare il lavoro" che ai romani suona come una minaccia. Poiché le disgrazie non arrivano mai sole c'è il rischio che la Raggi vinca per...mancanza di avversari. Sia a destra che a sinistra non si trovano persone valide da candidare...poveri romani!!!

FB

VIRGINIA RAGGI E NICOLA ZINGARETTI

Caro Dago, Donald Trump: "L'Oms ha ammesso che avevo ragione. I lockdown per il coronavirus stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema". Finalmente qualcuno che lo dice.

È da idioti far morire la gente di fame nel tentativo di evitare il Covid. Chiudendo e fermando tutto la morte è garantita. Sfidando il virus in campo aperto, invece, c'è qualche possibilità di salvarsi. È come una lotteria: alcuni saranno fortunati - anche grazie ai comportamenti individuali - altri no.

statua di cristoforo colombo abbattuta a minneapolis

Kevin DiMaggio

Ah, l'infame Cristoforo Colombo, caro Dagos! Che ha scoperto un continente intero - quello sbagliato, oltretutto! -, mentre questo Nuovo Mondo, da nord a sud, non sapeva nemmeno di esistere! - insieme a altre terre emerse, per giunta! Pensa che imperdonabile dispetto: e che fior di gaglioffo!

cristoforo colombo decapitato a boston

Le statue imparino a comportarsi da chi ha inventato "l'odio a rovescio" e pertanto, difende abbattendole la purezza dei propri nobili sentimenti offesi: a fomentare e diffondere l'odio è non chi odia, ma chi è odiato - Colombo, Vespucci, Matteo Ricci, James Cook, tutti mortali nemici giurati dell'umanità con il calcolo differenziale, la pennicillina, il motore a scoppio, il pianoforte a coda: e naturalmente, Matteo Salvini.

Raider

Caro Dago, durante la pandemia due italiani su tre hanno riscoperto il gusto di cucinare. E magari nel pentolone ci avrebbero messo volentieri anche qualche ministro.

Stef

GIUSEPPE CONTE FIRMA UN DECRETO

Caro Dago, nuovo Dpcm, ma ai funerali si può mettere la mascherina a mezz'asta?

John Doe Junior

Caro Dago, al Giro d'Italia 8 positivi tra ciclisti e staff. Ma se quello che si mette in testa a tirare il gruppo, sbuffando come una locomotiva, è positivo al Covid non ancora rilevato dai test, cosa può succedere a tutti gli altri che gli stanno dietro in fila indiana per sfruttarne la scia al riparo dal vento? Un grande genio lo scienziato che ha dato l'ok allo svolgimento della gara.

Federico