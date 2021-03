POVERA ITALIA – LA STRAGE DEL COVID: NEL 2020 LE FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA SONO PIÙ DI DUE MILIONI (IL 7,7% DEL TOTALE) PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI PERSONE PARI A CIRCA 5,6 MILIONI. È IL RECORD DA 15 ANNI – NELL’ANNO DELLA PANDEMIA CROLLANO ANCHE I CONSUMI: SIAMO TORNATI INDIETRO DI VENT’ANNI

1 – ISTAT: IN 2020 335MILA FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA IN PIÙ

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Secondo le stime preliminari, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1milione in più rispetto all'anno precedente). E' quanto emerge dai dati preliminari Istat contenuti in Statistica today.

2 – ISTAT: POVERTÀ ASSOLUTA, È RECORD DA 15 ANN

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - La povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005. Le stime preliminari Istat del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%), con oltre 2 milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%) che si attestano a 5,6 milioni.

Nell'anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel 2019. Dopo 4 anni consecutivi di aumento, si erano infatti ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valori molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008.

3 – ISTAT: CROLLO RECORD CONSUMI 2020, SPESA MESE COME NEL 2000

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Nel 2020 si è registrato un calo record della spesa per consumi delle famiglie. E' quanto emerge dalle stime preliminari Istat pubblicate oggi in Statistica today .

L'aumento della povertà assoluta si inquadra nel contesto di un calo record della spesa per consumi delle famiglie (su cui si basa l'indicatore di povertà). Secondo le stime infatti, nel 2020 la spesa media mensile torna ai livelli del 2000 (2.328 euro; -9,1% rispetto al 2019). Rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l'abitazione mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi (-19,2%).

