PRECOCI 'STI RAGAZZINI AMERICANI, ALLE MEDIE GIÀ SI SPIPPETTANO SU “ONLYFANS” SULLA PROF E LA FANNO PURE LICENZIARE - SAMANTHA PEER È STATA CACCIATA DALLA THUNDERBOLT MIDDLE SCHOOL DI LAKE HAVASU CITY, IN ARIZONA DOPO CHE I SUOI VIDEO PICCANTI PUBBLICATI SU “ONLYFANS” GIRAVANO TRA I RAGAZZINI DELLA SCUOLA – LEI SI DIFENDE: “HO SEMPRE AVUTO BISOGNO DI UN LAVORO EXTRA. HO GIRATO UN VIDEO A SCUOLA, MA TUTTO IL RESTO DELLE RIPRESE FATTE CON MIO MARITO ERANO..."

Da www.leggo.it

samantha peer 2

La professoressa delle scuole medie gira video porno e li pubblica su OnlyFans. Gli studenti la scoprono e la fanno licenziare. Samantha Peer, conosciuta anche con il suo alias da attrice hot "Khloe Karter", ha dovuto lasciare la Thunderbolt Middle School di Lake Havasu City, in Arizona (Stati Uniti). La stessa sorte è toccata a suo marito Dillon Peer, insegnante delle scuole elementari, che compare in diversi video insieme a lei.

La professoressa non insegna più dal 31 ottobre, giorno in cui la scuola l'ha licenziata. I suoi studenti hanno visto i suoi video su OnlyFans e li hanno fatti circolare in tutta la scuola. La vicenda era diventata troppo imbarazzante per l'istituto, che ha deciso di tagliare i rapporti con la prof. Dopo che il suo caso è stato raccontato dai media locali, diventando virale in tutto il mondo, Samantha Peer ha pubblicato un video per raccontare la sua versione: «Negli anni da insegnante ho sempre avuto bisogno di un lavoro extra.

samantha peer 3

«Siamo arrivati a un punto in cui i nostri due stipendi non sarebbero bastati per sopravvivere», ha detto l'ex insegnante, che è mamma di due bambini. «Ho dedicato tante ore di lavoro extra alla scuola, ma il mio stipendio non è mai aumentato», ha polemizzato. «Per evitare di venire scoperta ho bloccato i miei contenuti in tutta l'Arizona e ho scelto un nome diverso», ha spiegato. Ma non è bastato. Colpe? Una. «Ho girato un video a scuola, ma tutto il resto delle riprese fatte con mio marito erano extra scolastiche».

Oltre al danno, per la professoressa è arrivata anche la beffa. Il profilo di OnlyFans è stato bloccato, perché «segnalato troppe volte», ha spiegato la ex insegnante sui social. Senza lo stipendio, adesso la piattaforma di contenuti espliciti rappresenta l'unica fonte di reddito. «Spero venga riattivato presto», ha aggiunto.

