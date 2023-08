VIDEO: “FURBIZIO” E "GIACOMINA" SGOMMANO VIA IN SELLA A UNA MOTO, URLANDO “AMORE MIO”

giacomo urtis in moto con fabrizio corona

Dalla Costa Smeralda, più precisamente da Morto Cervo, ci giunge notizia di un prossimo evento che destabilizzerà ancor di più le cellule cerebrali del generale Vannacci: Fabrizio Corona ha chiesto la mano-ano-ano del dermatologo armato di bisturi ‘’Jenny’’ Urtis, già detto Giacomo, con tanto di promessa matrimoniale in agenda il prossimo anno.

Storditi di tanto ardire LGBTQQIA+, sorge spontanea la domanda: chi ha fatto il primo fatal passo? E Urtis cinguetta, fiera: “Me l’ha chiesto oggi”.

E’ vero amore?, chiediamo frementi. E ‘’Jenny’’ sospira: “Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…”. Uomini, che mascalzoni…è il nostro atto di consolazione.

Recuperando il coté romantico che ancora sopravvive in noi, affondiamo: Avete già trombato? “No comment”, è la schiva risposta della futura “sposa”.

giacomo urtis corona

Vabbè, ma una cazzo di prova della vostra travolgente storia d’amore? E Giacomino, trasformatosi negli ultimi tempi in un doppelganger, una minaccia bionda che mescola le curve di Taylor Mega con i connotati di Ilary Blasi, ci manda un video via whatsapp di lei attaccata come una cozza a Furbizio Corona che vroom! vroom! sgommano in sella a una moto gridando “Amore mioooo!”, felici e contenti verso un futuro “oggi queer, domani scoop’’. (Vannacci, alimortacci, datte da fa’!)

GIACOMO URTIS AGGREDITO DA UNA DONNA IN DISCOTECA: “MI HA TIRATO I CAPELLI PERCHÉ GELOSA”

giacomo 'jenny' urtis

Giacomo Urtis ha denunciato di esser stato aggredito da una donna durante una serata trascorsa in una discoteca della Costa Smeralda, in Sardegna, località scelta per le sue vacanze estive. Il celebre chirurgo dei vip sostiene che la lite sia cominciata come un alterco e successivamente degenerata per motivi di gelosia. A scatenare la furia […], la vicinanza tra Urtis e un uomo che sarebbe arrivato nel locale in compagnia di un’altra donna, la stessa che avrebbe successivamente aggredito Giacomo. L'episodio è stato raccontato sui social da alcuni dei presenti.

“Botoxini, come avete saputo ieri ho litigato con una perché parlavo con un ragazzo. Anzi, con più ragazzi, ma in particolare c’è stato uno a cui era interessata una tizia”, ha raccontato Urtis ai suoi followers su Instagram. La story è stata realizzata mentre il chirurgo si faceva sistemare le extension strappategli durante la rissa dal suo parrucchiere di fiducia. “Questa si è ingelosita e mi ha tirato i capelli. Quindi niente, sono venuto qua a farmi sistemare le extension. […] io che non litigo mai con nessuno mi ritrovo che da quando ho i capelli lunghi litigo con le tipe per i ragazzi. Veramente robe da pazzi. Non capisco le gelosie per i tipi, tanto se uno non ti vuole non ti vuole”, ha concluso Urtis.

giacomo 'jenny' urtis

[…] Secondo quanto aggiunto da Amedeo Venza, esperto di gossip popolare soprattutto su Instagram, ad avere aggredito Giacomo Urtis sarebbe stata un’imprenditrice milanese. La donna in questione […] sarebbe arrivata nel locale in cui è scoppiata la rissa accompagnata da un uomo, lo stesso che si sarebbe successivamente avvicinato a Urtis.

