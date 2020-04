1 apr 2020 12:18

PRIMA GLI ITALIANI? NO, GLI EXTRACOMUNITARI! LA STIMA DEI CAF: IL 40 PER CENTO DEI BUONI PASTO FINIRÀ IN TASCA AGLI IMMIGRATI - OGNI COMUNE CHE ACCETTERÀ L'AUTOCERTIFICAZIONE HA PROMESSO CONTROLLI A CAMPIONE. MA PER COLORO CHE SCEGLIERANNO I BUONI SPESA SARÀ FACILE AGGIRARE EVENTUALI CONTROLLI. ECCO COME...