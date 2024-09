LA PRIMA “VITTORIA” DI TRUMP: SPOSTARE IL VOTO DI ALCUNI REPUBBLICANI DI FERRO SU KAMALA HARRIS – DOPO LA FIGLIA LIZ, ANCHE DICK CHENEY, PER OTTO ANNI VICE PRESIDENTE DI BUSH JUNIOR, HA ANNUNCIATO CHE DARÀ LA SUA PREFERENZA ALLA CANDIDATA DEMOCRATICA: "MAI C’È STATO UN INDIVIDUO CHE HA RAPPRESENTATO UNA MINACCIA PIÙ GRANDE PER LA NOSTRA REPUBBLICA DI TRUMP. HA TENTATO DI RUBARE LE ULTIME ELEZIONI RINCORRENDO A BUGIE E VIOLENZA" – E ORA C’È CHI SI ASPETTA UN ENDORSEMENT PER KAMALA DA PARTE DI GEORGE W. BUSH E MITT ROMNEY…

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per www.lastampa.it

dick cheney

La pattuglia dei “Repubblicani per Kamala” si ingrossa con un pezzo da novanta. È l’ex vicepresidente Dick Cheney – per otto anni vice di Bush junior ed esperienze da deputato e in altre Amministrazioni repubblicane da Nixon a Bush senior – a rompere gli indugi e a confermare in una nota quanto la figlia, Liz, ex deputata repubblicana e da anni in prima linea contro il tycoon, aveva anticipato in un incontro ieri in Texas. «Dick Cheney voterà per Kamala Harris», aveva detto la figlia.

DONALD TRUMP - KAMALA HARRIS

Poco dopo il comunicato: «In 248 anni di storia della nostra nazione, mai c’è stato un individuo che ha rappresentato una minaccia più grande per la nostra repubblica di Donald Trump», ha detto Cheney. «Ha tentato di rubare le ultime elezioni ricorrendo a bugie e violenza per restare al potere dopo che gli elettori lo avevano bocciato. Non potrà mai più essere detentore del potere». L’ex vicepresidente, che fu l’architetto della politica di sicurezza, estera ed energetica di Bush junior, ha detto che voterà per Kamala Harris per compiere il suo dovere civico di «mettere il paese sopra le spinte di parte e difendere la nostra Costituzione».

liz cheney con il padre dick

Dick Cheney è il repubblicano di maggior spicco e lignaggio ad essere uscito allo scoperto per Kamala Harris. Mancano ancora all’appello George W. Bush – unico presidente del Gop ancora in vita – e Mitt Romney che fu il candidato repubblicano contro Obama. Il loro sdegno per Trump è noto, Romney mai ha fatto mistero che Trump non è adatto a ricoprire l’incarico presidenziale ma sinora non ci sono state prese di posizione.

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP

[…]In una nota la campagna di Harris ha evidenziato come sono “centinaia i repubblicani” che nelle scorse settimane l’hanno appoggiata. Qualcuno è anche intervenuto alla Convention democratica di Chicago. Il 26 agosto 238 ex collaboratori di Romney, McCain e Bush hanno manifestato il loro endorsement a Harris in una lettera pubblica […]

[…] Kamala Harris nell’intervista della scorsa settimana alla CNN ha detto che nominerà un repubblicano nel suo Gabinetto. […]

Dick Cheney dick cheney firma in who is america DICK CHENEY E IL CUORE DICK CHENEY CON IL SUO PACEMAKER