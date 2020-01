IL PRINCIPE ANDREA PUÒ ESSERE COSTRETTO A COOPERARE CON L’FBI E A VUOTARE IL SACCO SUL PEDOFILO EPSTEIN? ECCO COSA SUCCEDE SE SI RIFIUTA - AL MOMENTO NÉ I FEDERALI NÉ GLI AVVOCATI DELLE ACCUSATRICI SI SONO APPELLATI AL "MUTUAL LEGAL ASSISTANCE" E PER IL DUCA DI YORK NON C’È ALCUN OBBLIGO – COSA SUCCEDE SE VIENE EMESSO UN MANDATO DI COMPARIZIONE NEGLI STATI UNITI? TUTTI GLI SCENARI POSSIBILI - VIDEO

DAGONEWS

IL PRINCIPE ANDREA CON JEFFREY EPSTEIN

Il Duca di York ha dichiarato nell'intervista della BBC di novembre di non aver visto alcun comportamento strano o di aver mai sospettato di Jeffrey Epstein. Si è anche detto pronto a collaborare con la giustizia. Dunque, cosa sta succedendo adesso e perché si rifiuta di collaborare? In attesa di capire come Andrea vorrà muoversi, capiamo se può essere costretto a collaborare con la giustizia americana.

Il principe Andrew può essere costretto a cooperare con chi indaga negli Stati Uniti?

Esistono due tipi di indagini in corso. In primo luogo, le indagini penali condotte dall'FBI su Jeffrey Epstein. In secondo luogo, le indagini intraprese da avvocati delle accusatrici di Jeffrey Epstein che chiedono un risarcimento civile.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Il principe Andrea non ha alcun obbligo legale di collaborare con l'FBI o con gli avvocati che rappresentano le accusatrici di Epstein.

Tuttavia, l’accusa può appellarsi al "Mutual Legal Assistance" (MLA). In questo caso sia i pubblici ministeri che gli avvocati possono presentare una richiesta formale al principe per fornire prove (una deposizione) nel Regno Unito.

IL PRINCIPE ANDREA A CASA DI JEFFREY EPSTEIN

In relazione alle indagini penali, ciò avverrebbe presso il tribunale di Westminster. Il principe Andrea presterebbe giuramento e sarebbe sottoposto a domande. L'audizione si svolgerebbe davanti a un giudice in privato. Tuttavia, potrebbe esercitare il privilegio contro l’autoincriminazione e scegliere di non rispondere.

andrew pincipe di york

Per il risarcimento in sede civile, esiste un processo simile. Ancora in questo caso dovrebbe essere presentata una lettera di richiesta formale ai sensi della MLA. L'Alta Corte nominerebbe un esaminatore - un avvocato esperto o un giudice che si occupa di questioni procedurali prima di un processo.

Il principe Andrea sarebbe tenuto a presentarsi e rispondere alle domande sotto giuramento durante un'audizione privata. Le domande sarebbero poste dagli avvocati che rappresentano le accusatrici di Epstein e il principe Andrea avrebbe diritto a un legale. Anche in questo caso potrebbe esercitare il privilegio contro l’autoincriminazione e scegliere di non rispondere.

il principe andrea e ghislaine maxwell

In entrambi i procedimenti civile e penale, il principe Andrea potrebbe cercare di far annullare la richiesta formale ai sensi della MLA prima che venga depositata, sulla base del fatto che non ha prove rilevanti o materiale da fornire.

Ci sarà una deposizione?

Se accadrà non avverrà nell’immediato. Le dichiarazioni del procuratore americano Geoffrey Berman e degli avvocati delle accusatrici di Epstein stanno facendo pressioni morali sul principe Andrea per cooperare.

andrea e ghislaine maxwell al party

Tale cooperazione potrebbe essere fornita dal principe in via informale previo accordo ed è probabilmente la strada che l’accusa intraprenderà. Al momento né i pubblici ministeri né gli avvocati statunitensi delle accusatrici di Epstein hanno ancora formulato la richiesta ai sensi dell’MLA, quindi esiste la possibilità per il principe di cooperare in modo informale.

Cosa succede se un mandato di comparizione viene emesso negli Stati Uniti?

ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum

Un mandato di comparizione è un atto secondo cui si vuole costringere qualcuno a comparire in tribunale o a presentare prove. In tal caso, il Principe Andrea non ha l'obbligo di recarsi negli Stati Uniti.

Se va negli Stati Uniti con un mandato di comparizione in sospeso, in teoria potrebbe essere arrestato per oltraggio alla corte e portato in tribunale per rispondere alle domande. È ovviamente altamente improbabile che venga arrestato. Sarebbe più probabile che gli venga chiesto di presentarsi in tribunale e rispondere alle domande. Una volta in tribunale il Principe può esercitare il privilegio contro l’autoincriminazione e scegliere di non rispondere.

il principe filippo e andrea

Daniel Sternberg, avvocato specializzato in estradizioni alla Temple Garden Chambers di Londra, ha dichiarato: «È importante ricordare che il principe Andrea non è stato accusato di alcun reato negli Stati Uniti. L'FBI sta indagando se ha prove materiali che potrebbero aiutare nell’indagine sul presunto traffico sessuale.

Sebbene non vi sia modo di costringere il principe Andrea a fornire prove nel Regno Unito o negli Stati Uniti né in sede civile né penale, la sua volontà di non farlo è in contrasto con la sua dichiarazione in cui diceva di voler collaborare con la giustizia».

