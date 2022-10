12 ott 2022 17:22

UNA PRODUZIONE INDUSTRIALE DI SOMARI - UNO STUDENTE SU DUE ESCE DAL LICEO SENZA AVER RAGGIUNTO UN LIVELLO DI COMPETENZA ALFABETICA E MATEMATICA SUFFICIENTE - IL RAPPORTO ISTAT RIVELA QUELLO CHE GIÀ TUTTI SAPPIAMO: LA DAD HA FATTO MALE AI RAGAZZI (MA CHI NON VUOLE STUDIARE, NON LO FARA' COMUNQUE TORNANDO IN CLASSE) - NEL 2018/2019 GLI STUDENTI CHE NON RAGGIUNGEVANO UN LIVELLO SUFFICIENTE ERANO "SOLO" IL 35,7%...