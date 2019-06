DAL PROSSIMO ANNO ABBIAMO UN NUOVO DISOCCUPATO: BABBO NATALE – È DIVENTATA VIRALE LA FOTO SCATTATA IN GROENLANDIA DALLO SCIENZIATO DANESE STEFFEN OLSEN CHE MOSTRA UNA SLITTA TRAINATA DAGLI HUSKY CHE SI FA STRADA NON PIÙ SUL GHIACCIO, MA SULL’ACQUA – L’IMMAGINE È DIVENTATA IL SIMBOLO DEL SURRISCALDAMENTO DEL PIANETA E IL RICERCATORE…(VIDEO)

Claudia Guasco per “il Messaggero”

scioglimento ghiacciai 3

Il 13 giugno Steffen Olsen, scienziato del Centro per l'oceano e i ghiacci dell'Istituto meteorologico danese, partecipa a una missione di recupero di attrezzature di un team di ricercatori. La foto che scatta è impressionante. Il cielo è terso, il sole splende e anziché trascinare la slitta sul ghiaccio, le due mute di husky hanno le zampe immerse nell'acqua.

steffen olsen

SURRISCALDAMENTO

L'operazione, alla fine, è fallita: il materiale meteorologico e oceanografico collocato mesi fa sul mare di ghiaccio nel nord-est della Groenlandia, il secondo più esteso al mondo, non è stato rinvenuto a causa del suo scioglimento precoce. E l'immagine dei cani è diventata il simbolo del surriscaldamento del pianeta. «Il segnale è sicuramente preoccupate, anche se non è una novità assoluta.

È già accaduto altre volte, benché ora i volumi di ghiaccio fuso siano particolarmente ingenti. Prima del 2000 eventi di questo tipo non si sono mai verificati, ora si ripetono ogni due anni.

scioglimento ghiacciai 2

Dipende dal riscaldamento globale», interpreta il fenomeno Claudio Cassardo, docente di Meteorologia e clima al dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Da rilevare inoltre che «siamo in anticipo, di solito la fusione avviene da giugno inoltrato ad agosto».

La causa è la «grossa area di alta pressione soprattutto sulla parte sud della Groenlandia, con temperature di una ventina di gradi superiori al norma del periodo. È un'ulteriore evidenza del cambiamento climatico che sta avvenendo».

scioglimento ghiacciai 1

Per effetto di questa bolla di calore, l'area ha già perso oltre 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio. «Le comunità per lo più indigene residenti in Groenlandia dipendono dal mare di ghiaccio per spostarsi, pescare e cacciare. Sono loro le prime colpite dal suo scioglimento, con conseguenze che non si limiteranno a questa regione o al nord America», avverte Steffen Olsen.

