PUTIN DEVE OPERARSI? - SECONDO IL CANALE TELEGRAM "GENERAL SVR", TUTTO E' PRONTO PER UN INTERVENTO CHIRURGICO, TANTO CHE I MEDICI COINVOLTI ENTRERANNO IN SERVIZIO STASERA - LA DATA E' DA DEFINIRE, MA SAREBBERO STATI PREPARATI "BREVI DISCORSI, REAZIONI AGLI EVENTI PROGRAMMATI, FIRME DI DECRETI" E COINVOLTI DUE SOSTITUTI IN MODO DA SIMULARE LA PRESENZA DEL PRESIDENTE PER ALMENO 10 GIORNI - MA CHE SUCCEDERA' QUANDO "MAD VLAD" SARA' INCOSCIENTE?...

L’operazione a cui dovrà sottoporsi Vladimir Putin sarebbe imminente, tanto che tutto il personale medico coinvolto entrerà in servizio da stasera. A comunicarlo è il canale Telegram “General SVR”, il media che per primo, circa 18 mesi fa, ha diffuso le notizie relative alla salute del presidente, che sarebbe affetto da cancro addominale e dal morbo di Parkinson.

Il canale è stato collegato al professor Valery Solovey, 61 anni, che a febbraio è stato trattenuto per un interrogatorio di oltre 7 ore. Solovoy era un professore presso l’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca, frequentato da futuri diplomatici e spie.

Secondo “General SVR”, tutto è stato approntato per coprire l’assenza di Putin: sono stati preparati «brevi discorsi del presidente», un «video della partecipazione di Putin agli incontri», «reazioni agli eventi programmati», «approvazione delle rotazioni, firme di decreti, approvazione e condanna di vari processi e figure». Secondo gli organizzatori della messinscena, «i preparativi dovrebbero bastare per almeno 10 giorni». Una questione di prudenza. I medici infatti hanno previsto che Putin potrà essere mostrato in pubblico già dopo 2-5 giorni, ma «gli organizzatori hanno deciso di andare sul sicuro».

Se necessario, sarebbero già pronti due sostituti per simulare gli spostamenti di Putin. È stata predisposta anche la possibilità di far passare uno dei sostituti di Putin davanti al pubblico. «Tutto è praticamente pronto. L’orario è stato già determinato, l’operazione si svolgerà in notturna e comincerà tra l’1.00 e le 14, la data è ancora in via di definizione, ma tutto il personale medico sarà in servizio a partire da stasera» spiega il canale.

«La data varia per motivi di sicurezza, ma dovrebbe essere chiaro che i medici insistono su una procedura precoce. I medici, tutti specialisti russi, hanno superato un controllo multilivello».

A guidare il paese durante il periodo di incapacità del presidente sarà Nikolai Patrushev, una decisione, sempre a detta del canale, «concordata in anticipo. Tutte le figure chiave dell'ambiente presidenziale ne sono consapevoli». Nikolai Patrushev è l’ex capo dell’Fsb e oggi segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa. Si tratta di uno dei pochi consiglieri di Vladimir Putin.

Il canale conclude con un appello: «Vogliamo avvertire tutte le persone da cui dipende il processo decisionale nelle forze dell'ordine, nell'esercito, in qualsiasi posizione pubblica nella Federazione Russa, di pensare dieci volte prima di decidere se vale la pena adempiere all'ordine penale proveniente dalla leadership del regime ancora esistente. Il cambiamento può iniziare prima di quanto pensi. L'adempimento di qualsiasi ordine penale farà di te un criminale che risponderà nella misura massima consentita dalla legge, e rifiutare o sabotare un ordine penale ti renderà un eroe e consentirà di vivere felicemente dopo la caduta del regime. Indipendentemente da come andrà l'operazione chirurgica, e quanto durerà il mezzo cadavere di Putin, con la sua morte, arriverà il momento di rispondere del sostegno di questo governo criminale. Fai una scelta».

