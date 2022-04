28 apr 2022 20:11

PUTIN È IN GUERRA CONTRO TUTTI - ENNESIMO AVVERTIMENTO DI “MAD VLAD” ALL’OCCIDENTE: MISSILI RUSSI HANNO COLPITO KIEV DURANTE LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, ANTONIO GUTERRES - IL MINISTRO DEGLI ESTERI UCRAINO, DMYTRO KULEBA: “È UN ATTO DI BARBARIE, LA RUSSIA DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA IL SUO ATTEGGIAMENTO” - GUTERRES: “IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU NON È RIUSCITO A PREVENIRE IL CONFLITTO, HA FALLITO” (TANTO PER CAMBIARE…)