Da ilmessaggero.it

«Putin ha un tumore alla tiroide». Il media indipendente russo Proekt ha svelato l'indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. «Vi mostriamo l'elenco dei medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi», si legge nell'articolo.

I medici avrebbero visitato in passato Putin per un lungo periodo, quando «apparentemente aveva problemi alla schiena», e in tempi più recenti lo zar avrebbe chiesto il supporto di «uno specialista in cancro alla tiroide che è andato a trovarlo 35 volte a Sochi», nella sua villa.

