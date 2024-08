PUTIN, MA CHE MIG FAI? - DUE CACCIA ITALIANI, DECOLLATI DALLA BASE LITUANA DI SIAULIAI, HANNO INTERCETTATO UNA COPPIA DI MIG 29 DI MOSCA, CHE AVEVANO INVASO LO SPAZIO AEREO NATO. LA MANOVRA È AVVENUTA SOPRA IL MAR BALTICO - I NOSTRI EUROFIGHTER HANNO RAGGIUNTO GLI AEREI RUSSI E LI HANNO AFFIANCATI PER UN BREVE PERIODO, POI I JET DI MOSCA HANNO CAMBIATO ROTTA, SENZA INCIDENTI...

Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per www.repubblica.it

eurofighter 2

Caccia contro caccia, in un incontro ravvicinato che avviene sempre più spesso ma non è mai routine: lungo le faglie della tensione mondiale, correndo a oltre mille chilometri orari, c’è sempre un margine di rischio che non può essere sottovalutato. Sabato scorso sulla base lituana di Siauliai sono suonate le sirene dello scramble: l’ordine di decollo immediato per le sentinelle dei cieli. [...]

In tre minuti due intercettori dell’Aeronautica militare sono partiti e si sono diretti verso gli obiettivi individuati dalla centrale radar dell’Alleanza atlantica, che si trova nel comando di Uedem in Germania.

CACCIA MIG 29

Si trattava di due Mig 29, velivoli da combattimento che dal territorio russo stavano sfrecciando sul mare ed erano entrati nella zona lituana di competenza del traffico aereo: una manovra senza preavviso e senza autorizzazione che mette a rischio i voli di linea. Come riporta il comunicato della Nato, i Mig “non stavano rispettando le procedure di sicurezza internazionali”.

Gli Eurofighter italiani li hanno raggiunto e li hanno affiancati per un breve periodo, poi i jet di Mosca non hanno cambiato rotta. Tutto è avvenuto senza incidenti. Probabilmente i caccia appartengono all’aviazione della Marina russa, schierata anche nell’enclave di Kaliningrad: sono molto agili e veloci, ma non possono misurarsi con l’intercettore italiano. [...]

CACCIA MIG 29 eurofighter eurofighter 3 eurofighters eurofighter 1