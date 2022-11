QUALCOSA SI È MOSS – LA SUPER TOP MODEL KATE MOSS HA RICACCIATO FUORI GLI ARTIGLI (E NON SOLO QUELLI): AL PARTY DI DIET COKE SI È PRESENTATA CON UN ABITO SPARKLING CON UNA SCOLLATURA PROFONDISSIMA DALLA QUALE, INEVITABILMENTE, HA FATTO CAPOLINO UN TURGIDO CAPEZZOLO – CONSAPEVOLE DI AVER SGUAINATO LA ZINNA, LA MODELLA HA CONTINUATO LA SUA “SFILATA” SAPENDO DI AVERE TUTTI GLI OCCHI ADDOSSO…

Ilaria Perrotta per www.vanityfair.it

kate moss 9

Senza giri di parole: la queen party per eccellenza is back. Ed è subito anni 90. Ebbene sì: Kate Moss ha cacciato di nuovo fuori gli artigli, e mica solo loro.

La super top si è, infatti, assicurata che tutti gli occhi fossero puntati su di lei al party di Diet Coke (di cui è Direttore Creativo) a Londra. Per questo ha indossato un abito sparkling, lungo, stretch e trasparente, dalla profonda scollatura.

Del resto Kate ha praticamente inventato l'abito nude nel 1993 (e ce lo ricordiamo tutti) che a quanto pare, rimane ancora un punto fermo del suo stile (nell'ultima settimana ha indossato ben due capi rivelatori, l'ultimo griffato Saint Laurent ai WSJ Innovator Awards).

kate moss 8

Questa volta ha completato il look con plateau neri, collane a strati, una pochette argento e uno spolverino nero. Slip scuri, rigorosamente a vista . Una dichiarazione di stile in piena regola, insomma, perché nonostante oggi Moss predichi la via del benessere interiore, c'è ancora una super festaiola dentro di lei. Tanto che al party, ballando nella cabina del DJ, ha ricordato la spensierata ragazza londinese diventata famosa nei Nineties.

Meno abbottonata di quanto forse l'abbiamo vista in passato, Kate sembra essersi tornata a divertire senza pensare alle conseguenze. E così, in questo spirito, che importa se i capezzoli a fine serata fanno capolino dalla scollatura audace?

Alle tre di notte e a lei, sopratutto, tutto è concesso, anche il wardrobe malfunction del tessuto morbido dell'abito scivolato talmente tanto da lasciarla a seno scoperto.

kate moss 1

Naturalmente, consapevole di tutto ciò o meno, la modella al braccio di un'amica, ha continuato a incedere con la sua leggendaria falcata avvolta da una pioggia di flash da parte dei paparazzi.

kate moss 3 kate moss 7 kate moss 10 kate moss 4 kate moss 5 kate moss 6 kate moss 2