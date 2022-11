QUALCUNO SALVI MADONNA (DA SE STESSA) – LA NONNETTA DEL POP NON SA PIÙ CHE INVENTARSI PER FAR PARLARE DI SÉ: IN PREDA A UNA CRISI DI IDENTITÀ E CON LE VENDITE DEI NUOVI CD CHE NON SONO ENTUSIASMANTI, USA I SOCIAL PER RIMARCARE IL SUO ESSERE EMANCIPATA, MA IL RISULTATO È IMBARAZZANTE – SEX TOYS APPESI AL COLLO, SPARATE SULLA SESSUALITÀ E ZINNE SEMPRE IN MOSTRA. QUALCUNO LA AIUTI A CAPIRE CHE CI SONO ALTRE STRADE PER NON MORTIFICARE IL SUO PASSATO GLORIOSO… - VIDEO

«Ho trascorso gli anni a essere intervistata da persone dalla mentalità limitata che hanno provato a farmi sentire in imbarazzo per essermi emancipata come donna. Mi hanno chiamato puttana, strega e diavolo in persona. Ora Cardi B può cantare della sua vagina, Kim Kardashian può mostrarsi con il sedere scoperto e Miley Cyrus può arrivare seduta su una palla da demolizione. Prego, stronzette», rivendica lei. Difendendosi da chi la accusa di essere in crisi di identità, commentando i suoi ultimi post sui social, tra quel fisico trasfigurato dalla chirurgia estetica e dichiarazioni bizzarre, Madonna si aggrappa a un passato glorioso, che è, appunto, passato.

(…) Che fine ha fatto, quella Regina del Pop? Non è (più) qui. La Material Girl si sta smaterializzando. Non tanto per il botox che l'ha resa irriconoscibile zigomi deformati, labbra gonfissime, seno incontenibile a furia di cambiare pelle, disco dopo disco. Quanto per le uscite a dir poco ambigue alle quali si sta lasciando andare da mesi.

Come se quella ricerca spasmodica di clamore alla quale Madonna, 64 anni, ha abituato i fan, fosse ormai giunta a un punto di non ritorno. Era davvero un coming out quello che ha fatto a ottobre, quando su TikTok ha condiviso un video in cui lanciava un paio di mutandine rosa shocking in un cestino con la scritta «se non faccio centro sono gay, mancando poi (guarda caso) il bersaglio?

(…) Su Instagram indossa sex toys come collane e sfida la censura mostrando il seno senza veli, coprendo i capezzoli con emoticon: «Trent' anni fa ho pubblicato un libro intitolato S.E.X. Oltre alle foto di me nuda c'erano foto di uomini che baciavano uomini, donne che baciavano donne e io che baciavo tutti», ha scritto celebrando l'anniversario dell'album Erotica e del volume.Trent' anni fa vendette 150 mila copie. Oggi la nudità, che forse a una certa età si dovrebbe gestire con più sobrietà, non fa più notizia.

